BMW в заборе собрал пробки на Свердловской набережной и улице Ватутина

Дорожная авария сильно затруднила движение в Калининском районе Петербурга днем 18 октября. На месте работают пожарные и ДПС.
ДТП произошло на пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина. Легковой автомобиль BMW врезался в ограждение проезжей части на набережной, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Есть ли другие участники ДТП, пока неизвестно.
«Проезжал мимо. Водителю явно не очень хорошо было. Лежал в салоне, эмчеэсник ему голову держал», — добавляет участник группы Петр. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 37-летний водитель иномарки госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Развернувшийся поперек проезжей части автомобиль перегородил половину дороги в сторону Пискаревского проспекта. По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы скопились на Свердловской набережной от Арсенальной улицы к Ватутина и на улице Ватутина от Минеральной улицы к набережной.