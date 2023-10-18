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    BMW в заборе собрал пробки на Свердловской набережной и улице Ватутина

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    4 комментария
    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_18451405" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Дорожная авария сильно затруднила движение в Калининском районе Петербурга днем 18 октября. На месте работают пожарные и ДПС.

    ДТП произошло на пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина. Легковой автомобиль BMW врезался в ограждение проезжей части на набережной, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Есть ли другие участники ДТП, пока неизвестно.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Проезжал мимо. Водителю явно не очень хорошо было. Лежал в салоне, эмчеэсник ему голову держал», — добавляет участник группы Петр. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 37-летний водитель иномарки госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Развернувшийся поперек проезжей части автомобиль перегородил половину дороги в сторону Пискаревского проспекта. По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы скопились на Свердловской набережной от Арсенальной улицы к Ватутина и на улице Ватутина от Минеральной улицы к набережной.

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    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_18451405" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеПробки
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    Комментарии 4

    Гость18 Окт 2023 в 13:32
    На фото,-Ишь налетели как вОроны, бмвешнику чуть голову не открутили.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:29
    Коробку в спорт забыл переключить
    +0−0
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