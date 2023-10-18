Пассажирка рейса Москва — Барнаул умерла на борту самолета

Пассажирка умерла на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Барнаул, сообщает 18 октября пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
Предварительно, самолет экстренно сел в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга из-за плохо самочувствия 49-летней пассажирки. По данным следователей, во время полета женщина стала задыхаться, тогда командир воздушного судна принял решение совершить посадку для оказания срочной медицинской помощи.
Бортпроводники пытались реанимировать женщину, однако это не помогло. После того, как самолет приземлился в Екатеринбурге, медики скорой помощи констатировали смерть пассажирки.
В пресс-службе Кольцово пояснили ТАСС, что инцидент произошел на самолете авиакомпании «Аэрофлот».