    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, сев

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.35eur102.75

    Пассажирка рейса Москва — Барнаул умерла на борту самолета

    420
    1 комментарий

    Пассажирка умерла на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Барнаул, сообщает 18 октября пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

    Фото: МСУТ СК России.
    ПоделитьсяПоделиться

    Предварительно, самолет экстренно сел в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга из-за плохо самочувствия 49-летней пассажирки. По данным следователей, во время полета женщина стала задыхаться, тогда командир воздушного судна принял решение совершить посадку для оказания срочной медицинской помощи.

    Бортпроводники пытались реанимировать женщину, однако это не помогло. После того, как самолет приземлился в Екатеринбурге, медики скорой помощи констатировали смерть пассажирки.

    В пресс-службе Кольцово пояснили ТАСС, что инцидент произошел на самолете авиакомпании «Аэрофлот».

    Фото: МСУТ СК России.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Аварийная посадка в КольцовоСмерть в самолете
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close