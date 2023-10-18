Петербургское «Яблоко» не смогло запретить ЗакСу исключать предложения из повестки заседания без согласия авторов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 октября проголосовали против законопроекта партии «Яблоко» об изменениях в регламент ЗакСа. В нем предлагали запретить исключать из повестки проекты юридического акта без согласия внесшей его фракции.
Депутаты Александр Шишлов и Борис Вишневский настаивали, что возможность гласно обсуждать проекты — в том числе для малых фракций — это залог парламентаризма и способ защиты интересов меньшинства (которое когда-то считало Землю круглой в отличие от большинства). При этом вопрос одобрения или неодобрения проектов по-прежнему остается прерогативой большинства в ЗакСе. Депутат Михаил Амосов из «Справедливой России» поддержал законопроект, напомнив, что парламент все же место для дискуссий.
Денис Четырбок из «Единой России» попросил не передергивать и напомнил, что в последнее время целый ряд проектов «Яблока» рассматривали на заседаниях и не снимали. Шишлов возразил, что в январе-апреле их снимали с повестки трижды. В частности, отказались рассматривать запрет пропаганды ядерной войны, проект инициативы о защите срочников, проект обращения в Госдуму о защите прав на свободу информации. В предыдущих созывах то же самое касалось вопроса Исаакиевского собора, запрета на памятники Сталину.
В итоге за законопроект проголосовали 14 депутатов из 48 присутствующих, против — трое, воздержались 0. Этого не хватило, чтобы принять его в первом чтении.