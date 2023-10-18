И вейпы тоже. Детей в Петербурге решили удалить из мест, где курят что бы то ни было

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 октября приняли в первом чтении изменения в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью <…> и нравственному развитию несовершеннолетних». Задача — терминологически догнать рынок курительных средств.
Законопроект касается запрета на нахождение несовершеннолетних в местах, «которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов». Формулировку меняют на места для «курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов». По словам депутата Всеволода Беликова, это связано с тем, что сам рынок устройств для курения меняется, требуется более широкий запрет. На вопрос, попадают ли теперь под него вейпы, он ответил утвердительно.
Аналогично нахождение несовершеннолетних ограничат в заведениях общепита, развлекательных или досуговых (развлекательные комплексы, клубы, бани, сауны) учреждениях, где, опять же, предусмотрено «курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов».