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    И вейпы тоже. Детей в Петербурге решили удалить из мест, где курят что бы то ни было

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    Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 октября приняли в первом чтении изменения в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью <…> и нравственному развитию несовершеннолетних». Задача — терминологически догнать рынок курительных средств.

    Законопроект касается запрета на нахождение несовершеннолетних в местах, «которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов». Формулировку меняют на места для «курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов». По словам депутата Всеволода Беликова, это связано с тем, что сам рынок устройств для курения меняется, требуется более широкий запрет. На вопрос, попадают ли теперь под него вейпы, он ответил утвердительно.

    Аналогично нахождение несовершеннолетних ограничат в заведениях общепита, развлекательных или досуговых (развлекательные комплексы, клубы, бани, сауны) учреждениях, где, опять же, предусмотрено «курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов».

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