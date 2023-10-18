    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-з

    755мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.35eur102.75

    Коронная свадьба. В Петербурге нашли супружескую пару в 75-летнем браке, придется менять закон

    5845
    8 комментариев

    Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили изменения в Социальный кодекс, чтобы охватить большее число пар в долгом браке. Оказывать поддержку чаще пока не готовы.

    Сейчас Социальный кодекс предусматривает оказание поддержки супружеским парам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет (соответственно, 50, 60 и 70 тысяч). Как рассказал 18 октября на заседании ЗакСа депутат Александр Ржаненков, не урегулирован вопрос с теми парами, в которых супруги зарегистрированы в разных регионах — Петербурге и Ленобласти. Сейчас достигнута договоренность, что в этом случае поддержка делится между двумя бюджетами пополам, осталось указать это в законе.

    Второе изменение касается пар, которые прожили в браке 75 лет (так называемая коронная свадьба). По словам Ржаненкова, в Петербурге это сейчас касается двух человек, но и для них придется менять Социальный кодекс.

    Депутаты одобрили законопроект в первом чтении, однако поинтересовались, почему не получают поддержку пары, прожившие 55 и 65 лет. По словам Ржаненкова, этот вопрос пока не согласован и означает увеличение расходов бюджета.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК6
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    28089653018 Окт 2023 в 11:35
    Молодцы конечно !!! 75 лет вместе. Это и любовь должна быть и взаимопонимание. Тут страны столько дружить не в состоянии. Эх...
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 10:53
    При этом у современного поколения браки либо вообще не заключаются, либо распадаются через год. Вот кому нужна поддержка.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close