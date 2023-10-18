Коронная свадьба. В Петербурге нашли супружескую пару в 75-летнем браке, придется менять закон

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили изменения в Социальный кодекс, чтобы охватить большее число пар в долгом браке. Оказывать поддержку чаще пока не готовы.
Сейчас Социальный кодекс предусматривает оказание поддержки супружеским парам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет (соответственно, 50, 60 и 70 тысяч). Как рассказал 18 октября на заседании ЗакСа депутат Александр Ржаненков, не урегулирован вопрос с теми парами, в которых супруги зарегистрированы в разных регионах — Петербурге и Ленобласти. Сейчас достигнута договоренность, что в этом случае поддержка делится между двумя бюджетами пополам, осталось указать это в законе.
Второе изменение касается пар, которые прожили в браке 75 лет (так называемая коронная свадьба). По словам Ржаненкова, в Петербурге это сейчас касается двух человек, но и для них придется менять Социальный кодекс.
Депутаты одобрили законопроект в первом чтении, однако поинтересовались, почему не получают поддержку пары, прожившие 55 и 65 лет. По словам Ржаненкова, этот вопрос пока не согласован и означает увеличение расходов бюджета.