Коронная свадьба. В Петербурге нашли супружескую пару в 75-летнем браке, придется менять закон

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили изменения в Социальный кодекс, чтобы охватить большее число пар в долгом браке. Оказывать поддержку чаще пока не готовы.

Сейчас Социальный кодекс предусматривает оказание поддержки супружеским парам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет (соответственно, 50, 60 и 70 тысяч). Как рассказал 18 октября на заседании ЗакСа депутат Александр Ржаненков, не урегулирован вопрос с теми парами, в которых супруги зарегистрированы в разных регионах — Петербурге и Ленобласти. Сейчас достигнута договоренность, что в этом случае поддержка делится между двумя бюджетами пополам, осталось указать это в законе.