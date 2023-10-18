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    В Кировске из сточной канавы достали череп и крестик, а в 35 километрах к костям вывела собака

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    9 комментариев

    Человеческие останки неизвестной давности в один и тот же день найдены в двух локациях Кировского района Ленинградской области.

    Первым в полицию обратился 39-летний житель Синявино, гулявший на берегу Новоладожского канала у Нижней Шальдихи накануне в одиннадцатом часу утра, стало известно «Фонтанке» 18 октября. К скелету его вывела собака. Останки пролежали в земле так долго, что определить пол без экспертизы не представляется возможным.

    В половине четвёртого часа дня пришлось ставить на паузу геодезические работы, которые проходили у дома № 37 на Набережной в Кировске. Судя по картам, рядом с Дубровской ТЭЦ. В сточной канаве у труб рабочие наткнулись на череп, рёбра, фрагменты позвоночника и ног. Там же обнаружили серебряную цепочку с крестиком.

    Проверку обстоятельств проводит Следственный комитет, с найденными костями работают специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Части скелета накануне доставали из разрытой земли и в Петроградском районе Петербурга. При демонтаже старых труб в городе нашли череп и рёбра.

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    Комментарии 9

    Гость18 Окт 2023 в 10:59
    Там есть изолятор временного содержания, может и еще что есть
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 10:41
    незнайки на лу? неее. французский напорный юмор даже водонапорный
    +0−1
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