В Кировске из сточной канавы достали череп и крестик, а в 35 километрах к костям вывела собака

Человеческие останки неизвестной давности в один и тот же день найдены в двух локациях Кировского района Ленинградской области.



Первым в полицию обратился 39-летний житель Синявино, гулявший на берегу Новоладожского канала у Нижней Шальдихи накануне в одиннадцатом часу утра, стало известно «Фонтанке» 18 октября. К скелету его вывела собака. Останки пролежали в земле так долго, что определить пол без экспертизы не представляется возможным.

