Володин назвал ошибкой законопроект о трудоустройстве осужденных в школы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал авторам законопроекта о трудоустройстве бывших заключенных в сады, школы и секции его отозвать. Он назвал инициативу ошибкой.
Мнением Володин поделился утром 18 октября в своем телеграм-канале. Он рассказал, что проект стал поводом для внепланового обсуждения. Речь идет о депутатской инициативе, согласно которой допуск на должности учителей, воспитателей и тренеров возможен для бывших преступников — при условии, что они хорошо себя вели 10 лет после освобождения, а срок не был связан с убийством и насилием.
«По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей: они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — рассказал, что думают в ГД, Володин. Правовое управление добавило, что инициатива противоречит двум статьям Трудового кодекса.
Володин высказал надежду, что авторы отзовут законопроект, иначе его «придётся отклонить».