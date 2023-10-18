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    Володин назвал ошибкой законопроект о трудоустройстве осужденных в школы

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    24 комментария

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал авторам законопроекта о трудоустройстве бывших заключенных в сады, школы и секции его отозвать. Он назвал инициативу ошибкой.

    Мнением Володин поделился утром 18 октября в своем телеграм-канале. Он рассказал, что проект стал поводом для внепланового обсуждения. Речь идет о депутатской инициативе, согласно которой допуск на должности учителей, воспитателей и тренеров возможен для бывших преступников — при условии, что они хорошо себя вели 10 лет после освобождения, а срок не был связан с убийством и насилием.

    «По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей: они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — рассказал, что думают в ГД, Володин. Правовое управление добавило, что инициатива противоречит двум статьям Трудового кодекса.

    Володин высказал надежду, что авторы отзовут законопроект, иначе его «придётся отклонить».

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    Комментарии 24

    Йёхан18 Окт 2023 в 09:16
    В детский сад пришёл новый воспитатель – бывший зэк.
    На прогулке дети ходят по кругу, руки за спину.
    Воспитатель говорит одному из мальчиков:
    - Пятнадцатый, опять обделался?
    - Обижаешь, начальник! Употел!
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 09:16
    ваши дети - за границами, ничего по ним там больно не ударит
    +0−0
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