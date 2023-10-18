    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-з

    754мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.35eur102.75

    Мокрый снег и гололедица. Погода в Петербурге напоминает о приближении зимы

    4486
    4 комментария

    Переменная облачность обеспечит в Петербурге днем 18 октября проблески солнца и мокрый снег с дождем. Ночной мороз станет еще на градус крепче.

    По данным Гидрометцентра, в городе днем до +5. Местами в обеденные часы возможны небольшой дождь и мокрый снег.

    К ночи станет холоднее, температура может опуститься до -2, пойдет полноценный снег, без приставки «мокрый».

    «Метеорологические условия в Северной столице будет формировать очередной циклон, проходящий с запада на восток вдоль южных границ региона», — добавил специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    Питербуржец с корнями18 Окт 2023 в 09:21
    Спасибо нашим метеорологам.
    Я знаю их родителей- нормальные мужики!)
    +0−0
    p_vadim18 Окт 2023 в 09:18
    Фонтанка каждый день никак не угадает приход снега
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close