Мокрый снег и гололедица. Погода в Петербурге напоминает о приближении зимы

Переменная облачность обеспечит в Петербурге днем 18 октября проблески солнца и мокрый снег с дождем. Ночной мороз станет еще на градус крепче.
По данным Гидрометцентра, в городе днем до +5. Местами в обеденные часы возможны небольшой дождь и мокрый снег.
К ночи станет холоднее, температура может опуститься до -2, пойдет полноценный снег, без приставки «мокрый».
«Метеорологические условия в Северной столице будет формировать очередной циклон, проходящий с запада на восток вдоль южных границ региона», — добавил специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.