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    На севере Петербурга машина сбила беременную. Женщина в реанимации

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    Женщину, которая через два месяца должна стать мамой, сбили в Выборгском районе Петербурга утром 17 октября. Как стало известно «Фонтанке», авария произошла у дома 28 на Большом Сампсониевском проспекте.

    31-летняя петербурженка доставлена в Мариинскую больницу с повреждением позвоночника и закрытой травмой живота. Также у беременной была угроза преждевременных родов. Пациентку поместили в шоковую реанимацию.

    Полиция установила, что женщину сбил автомобиль KIA с 38-летней дамой за рулем. Она двигалась от Пироговской набережной по Евпаторийскому переулку в сторону Большого Сампсониевского проспекта. При повороте на Выборгскую улицу она наехала на беременную, которая переходила дорогу по «зебре».

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    Машина сбила беременную
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