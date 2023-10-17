На севере Петербурга машина сбила беременную. Женщина в реанимации

Женщину, которая через два месяца должна стать мамой, сбили в Выборгском районе Петербурга утром 17 октября. Как стало известно «Фонтанке», авария произошла у дома 28 на Большом Сампсониевском проспекте.



31-летняя петербурженка доставлена в Мариинскую больницу с повреждением позвоночника и закрытой травмой живота. Также у беременной была угроза преждевременных родов. Пациентку поместили в шоковую реанимацию.

Полиция установила, что женщину сбил автомобиль KIA с 38-летней дамой за рулем. Она двигалась от Пироговской набережной по Евпаторийскому переулку в сторону Большого Сампсониевского проспекта. При повороте на Выборгскую улицу она наехала на беременную, которая переходила дорогу по «зебре».