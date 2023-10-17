Во всех мечетях Чечни помолились «в поддержку палестинского народа»

Во всех мечетях Чеченской Республики тысячи мусульман совершили коллективную молитву Тахаджуд «в поддержку палестинского народа», рассказал 17 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он уточнил, что молились в Чечне также за «наших братьев, участвующих в СВО». Основная часть верующих собралась в центральной мечети города Грозного «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
«После Тахаджуда верующие совершили дуа, прося Всевышнего Аллаха обезопасить народ Палестины от преступных посягательств со стороны притеснителей. Собравшиеся в единых рядах искренне просили Аллаха даровать победу и нашим воинам, сражающимся на Украине с сатанистами», — написал Кадыров.
Глава республики заявил, что мусульмане Чечни «с глубокой болью и сожалением наблюдают за трагическими событиями в секторе Газа».
И предложил единоверцам искренне просить Аллаха «защитить народ Палестины от притеснений».
«Победа будет за нами! Амин!» — завершил Кадыров свое обращение к мусульманам.