    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.35eur102.75

    Во всех мечетях Чечни помолились «в поддержку палестинского народа»

    1298
    36 комментариев

    Во всех мечетях Чеченской Республики тысячи мусульман совершили коллективную молитву Тахаджуд «в поддержку палестинского народа», рассказал 17 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Он уточнил, что молились в Чечне также за «наших братьев, участвующих в СВО». Основная часть верующих собралась в центральной мечети города Грозного «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Kadyrov_95

    «После Тахаджуда верующие совершили дуа, прося Всевышнего Аллаха обезопасить народ Палестины от преступных посягательств со стороны притеснителей. Собравшиеся в единых рядах искренне просили Аллаха даровать победу и нашим воинам, сражающимся на Украине с сатанистами», — написал Кадыров.

    Глава республики заявил, что мусульмане Чечни «с глубокой болью и сожалением наблюдают за трагическими событиями в секторе Газа».

    И предложил единоверцам искренне просить Аллаха «защитить народ Палестины от притеснений».

    «Победа будет за нами! Амин!» — завершил Кадыров свое обращение к мусульманам.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    КадыровПалестинаЧечня
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close