В Подмосковье женщина на «Ауди» сбила местную жительницу и проехала ей по ногам. Пострадавшая пыталась остановить автомобиль

В Московской области возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине сбила местную жительницу. В действиях водителя подозревают умысел. Случившееся квалифицировали по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Подробности сообщают прокуратура и ГУ МВД Подмосковья.



По данным прокуратуры, ДТП произошло во дворе одного из домов по улице Космодемьянской. По предварительной информации, водитель 1998 года рождения выезжала со двора и сбила женщину 1984 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

