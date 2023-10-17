    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.29eur102.52

    В Подмосковье женщина на «Ауди» сбила местную жительницу и проехала ей по ногам. Пострадавшая пыталась остановить автомобиль

    1561
    8 комментариев

    В Московской области возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине сбила местную жительницу. В действиях водителя подозревают умысел. Случившееся квалифицировали по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Подробности сообщают прокуратура и ГУ МВД Подмосковья.

    По данным прокуратуры, ДТП произошло во дворе одного из домов по улице Космодемьянской. По предварительной информации, водитель 1998 года рождения выезжала со двора и сбила женщину 1984 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

    На видеозаписи аварии, которая разошлась в социальных сетях, видно, как женщина на «Ауди» сдает назад, чтобы выехать с парковки, но ее машину сзади пытаются остановить другие женщины. В результате резкого поворота легковушка задевает одну из них, и местная жительница оказывается под колесами, после чего машина проезжает ей по ногам и уезжает. В комментариях к видео появилась информация, что пострадавшая вместе с другими людьми пришла с жалобами на холод в квартире к офису местной управляющей компании, а водитель — якобы сотрудница этой компании.

    На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость17 Окт 2023 в 18:57
    Печально
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close