В Подмосковье женщина на «Ауди» сбила местную жительницу и проехала ей по ногам. Пострадавшая пыталась остановить автомобиль

В Московской области возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине сбила местную жительницу. В действиях водителя подозревают умысел. Случившееся квалифицировали по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Подробности сообщают прокуратура и ГУ МВД Подмосковья.
По данным прокуратуры, ДТП произошло во дворе одного из домов по улице Космодемьянской. По предварительной информации, водитель 1998 года рождения выезжала со двора и сбила женщину 1984 года рождения. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.
На видеозаписи аварии, которая разошлась в социальных сетях, видно, как женщина на «Ауди» сдает назад, чтобы выехать с парковки, но ее машину сзади пытаются остановить другие женщины. В результате резкого поворота легковушка задевает одну из них, и местная жительница оказывается под колесами, после чего машина проезжает ей по ногам и уезжает. В комментариях к видео появилась информация, что пострадавшая вместе с другими людьми пришла с жалобами на холод в квартире к офису местной управляющей компании, а водитель — якобы сотрудница этой компании.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.