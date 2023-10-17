В Екатеринбурге водитель врезался в людей на трамвайной остановке. Двое погибли на месте

По данным издания, легковой автомобиль Peugeot 408 вылетел на трамвайную остановку у дома № 79 по улице Машиностроителей. ГИБДД публикует видео с камеры наблюдения.

На момент публикации сообщается о двух погибших на месте ДТП. По данным СМИ, еще один человек ранен.



Как сообщает E1.RU, автомобиль Peugeot 408 зарегистрирован на 79-летнего мужчину. Предварительная версия — водитель не справился с управлением.

