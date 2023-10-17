    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.29eur102.52

    В Екатеринбурге водитель врезался в людей на трамвайной остановке. Двое погибли на месте

    860
    6 комментариев

    Страшное ДТП произошло вечером 17 октября в Екатеринбурге. Подробности аварии приводит портал E1.RU.

    По данным издания, легковой автомобиль Peugeot 408 вылетел на трамвайную остановку у дома № 79 по улице Машиностроителей. ГИБДД публикует видео с камеры наблюдения.

    E1.RU | Новости Екатеринбурга

    На момент публикации сообщается о двух погибших на месте ДТП. По данным СМИ, еще один человек ранен.

    Как сообщает E1.RU, автомобиль Peugeot 408 зарегистрирован на 79-летнего мужчину. Предварительная версия — водитель не справился с управлением.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close