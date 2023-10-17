    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd97.29eur102.52

    В Красноярском крае муж поджег жену, чтобы отучить ее от спиртного

    1727
    12 комментариев

    В Красноярском крае арестовали мужчину по подозрению в покушении на убийство своей жены. По предварительной информации, он поджег женщину, пытаясь отучить ее от спиртного. Подробности 17 октября сообщает краевой Следственный комитет.

    Инцидент произошел в ночь на 15 октября в Нижнеингашском районе. Следствие полагает, что на летней кухне частного дома у супругов возник конфликт. 34-летний мужчина стал упрекать 32-летнюю женщину в излишнем пристрастии к горячительным напиткам. В ходе ссоры он схватил канистру, облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и зажег рядом с ней спичку. На женщине загорелась одежда. С ожогами 70 процентов тела и в крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали.

    Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
    ПоделитьсяПоделиться

    Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close