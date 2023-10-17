В Красноярском крае муж поджег жену, чтобы отучить ее от спиртного

В Красноярском крае арестовали мужчину по подозрению в покушении на убийство своей жены. По предварительной информации, он поджег женщину, пытаясь отучить ее от спиртного. Подробности 17 октября сообщает краевой Следственный комитет.



Инцидент произошел в ночь на 15 октября в Нижнеингашском районе. Следствие полагает, что на летней кухне частного дома у супругов возник конфликт. 34-летний мужчина стал упрекать 32-летнюю женщину в излишнем пристрастии к горячительным напиткам. В ходе ссоры он схватил канистру, облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и зажег рядом с ней спичку. На женщине загорелась одежда. С ожогами 70 процентов тела и в крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали.