Стартапы в микроэлектронике получили более 1 млрд рублей на развитие от Минпромторга и «Сколково»

Более 1 млрд рублей получили стартапы, специализирующиеся на разработках в сфере электроники, менее чем за два года в рамках совместной программы «Сколково» и Минпромторга.

Программа поддержки малых и средних дизайн-центров (с числом сотрудников до 200 человек), занимающихся НИОКР в сфере микроэлектроники, стартовала в 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России». Всего в «Сколково» было подано более 200 заявок — поддержку в итоге получил 31 стартап. Размер гранта составил от 10 до 50 млн рублей, из которых не менее 20% — внебюджетные источники финансирования. Участники программы также получили финансовую и образовательную помощь, а также поддержку при выходе на рынок, в том числе зарубежный. Ожидается, что первые результаты можно будет увидеть уже в 2024 году.