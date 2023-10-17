Стартапы в микроэлектронике получили более 1 млрд рублей на развитие от Минпромторга и «Сколково»

Более 1 млрд рублей получили стартапы, специализирующиеся на разработках в сфере электроники, менее чем за два года в рамках совместной программы «Сколково» и Минпромторга.
Программа поддержки малых и средних дизайн-центров (с числом сотрудников до 200 человек), занимающихся НИОКР в сфере микроэлектроники, стартовала в 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России». Всего в «Сколково» было подано более 200 заявок — поддержку в итоге получил 31 стартап. Размер гранта составил от 10 до 50 млн рублей, из которых не менее 20% — внебюджетные источники финансирования. Участники программы также получили финансовую и образовательную помощь, а также поддержку при выходе на рынок, в том числе зарубежный. Ожидается, что первые результаты можно будет увидеть уже в 2024 году.
«Текущая геополитическая ситуация требует существенной локализации, разработки и производства высокотехнологичной продукции, — отметил вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий «Сколково» Алексей Беляков. — После того как крупнейшие западные вендоры ушли с российского рынка, ниша все еще остается незаполненной, а без систем проектирования невозможно создать ни один чип. Так что мы видим большие перспективы у этого направления и готовы поддерживать стартапы, занятые в разработке таких технологий. Спрос со стороны рынка большой, и программа оказалась очень своевременной».
Приоритетными направлениями для поддержки стали проекты развития электронной компонентной базы, создания полупроводниковых приборов, оптоэлектроники, фотоники и систем интеллектуального управления.
«Такие программы позволяют развивать проекты в области софта и железа, а также разрабатывать передовые технологические решения, — говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. — Кроме того, акселератор дает возможность не только поддержать проекты, но и свести их с заказчиками, а также обеспечить вывод российских разработок на международные рынки».
По словам Алексея Белякова, многие стартапы в нише микроэлектроники, которые ранее получили поддержку «Сколково», уже превратились в большие компании и ежегодно увеличивают выручку на 30–50%.
Среди наиболее перспективных направлений на ближайшие 10 лет эксперты выделяют системы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), прогнозированием, распознаванием изображений, а также различные экспертные системы.