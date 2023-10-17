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    Тело замглавы представительства МВД России в Армении нашли на его рабочем месте

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    В Ереване на своем рабочем месте скончался замглавы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом сообщает Sputnik Армения 17 октября со ссылкой на представительство. Мужчине было 37 лет.

    По данным издания, сигнал поступил в дежурную линию скорой помощи в 9:40. Но прибывшие медики уже констатировали смерть.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам убийства — такой порядок предусмотрен законом, однако точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Согласно информации портала Shamshyan, следов насилия на теле не обнаружено.

    Представительство МВД России в Армении помогает с оформлением, выдачей и заменой свидетельства участника программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Представительство также консультирует граждан по вопросам трудовой миграции и переселения в Россию.

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    Смерть на рабочем месте
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