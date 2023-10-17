Тело замглавы представительства МВД России в Армении нашли на его рабочем месте

В Ереване на своем рабочем месте скончался замглавы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом сообщает Sputnik Армения 17 октября со ссылкой на представительство. Мужчине было 37 лет.



По данным издания, сигнал поступил в дежурную линию скорой помощи в 9:40. Но прибывшие медики уже констатировали смерть.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам убийства — такой порядок предусмотрен законом, однако точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Согласно информации портала Shamshyan, следов насилия на теле не обнаружено.