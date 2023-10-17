В Минпромторге рассмотрят запрет на госзакупки импортных канцелярских товаров

Запрет включать в государственные закупки импортные канцелярские товары рассмотрит Минпромторг. Об этом 17 октября заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на пленарном заседании Госдумы.



Он напомнил, что система запретов и ограничений прописана в 44 федеральном законе, который предусматривает введение так называемого требования по национальному режиму к тем или иным закупкам, пишет ТАСС.



Для того, чтобы запретить закупки импортных канцтоваров, необходимо расширить перечень кодов в постановлении № 616, который предполагает ограничения на госзакупки ряда товаров из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если в России производятся их аналоги.

