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    В Минпромторге рассмотрят запрет на госзакупки импортных канцелярских товаров

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    Запрет включать в государственные закупки импортные канцелярские товары рассмотрит Минпромторг. Об этом 17 октября заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на пленарном заседании Госдумы.

    Он напомнил, что система запретов и ограничений прописана в 44 федеральном законе, который предусматривает введение так называемого требования по национальному режиму к тем или иным закупкам, пишет ТАСС.

    Для того, чтобы запретить закупки импортных канцтоваров, необходимо расширить перечень кодов в постановлении № 616, который предполагает ограничения на госзакупки ряда товаров из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если в России производятся их аналоги.

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