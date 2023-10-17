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    Премьер Таиланда пришел на переговоры с Путиным в розовых носках — это цвет вторника

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    В Пекине, куда 17 октября прибыл президент РФ Владимир Путин, прошли российско-таиландские переговоры с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином.

    Российский президент оделся сдержанно — черный костюм и голубой галстук. Тайский премьер подошел к рабочей встрече в соответствии с традициями своей страны: темно-синий костюм, перламутровый галстук и еще одна деталь, которая не была видна до того момента, пока политики не сели в кресла, — ярко-розовые носки.

    Фото: kremlin.ru
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    В Таиланде считается, что каждому дню недели соответствует определённый бог-покровитель и определенное небесное тело. В каждый из этих дней тайцы носят одежду определенных цветов, которые приносят удачу.

    Так, вторнику соответствует бог Марса Мангала (в Таиланде — Пхра Ангкхан) и розовый цвет. Мангала — бог силы, бог войны. Его ездовое животное — водяной буйвол. Согласно мифологии, Пхра Ангкхан имеет розовую или красную кожу, одевается во все красное и носит красные цветы за ухом.

    Несчастливым цветом во вторник в традициях Таиланда принято считать желтый.

    Воскресенью соответствует красный, а синий может принести несчастье. В понедельник, согласно мифологии, принято одеваться в желтый и избегать красного. После «розового вторника» идет зеленая среда, а розовая одежда уже сулит несчастье. Четверг — во власти оранжевого, а фиолетовый несет с собой беду. Пятница у тайцев ассоциируется с небесно-голубым, в этот день нельзя надевать черные цвета. В субботу принято облачаться в фиолетовый, избегая зеленого.

    Фото: kremlin.ru

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    ТаиландВладимир Путин
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