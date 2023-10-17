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    Заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» подали более 340 тысяч человек

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    Более 60 тысяч семей (340 тысяч человек) подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом 17 октября сообщил первый зампред главы администрации президента России Сергей Кириенко. Цифра была озвучена в ходе первого заседания наблюдательного совета конкурса.

    «Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия — страна возможностей», и, как всегда, оказался прав», — отметил Кириенко.

    Как сообщает пресс-служба конкурса, в ходе заседания также было принято решение уменьшить возраст младших участников с 6 до 5 лет. Также утвердили первые 8 заданий дистанционного этапа конкурса.

    «Совсем скоро мы откроем первые задания. Они необычные, а главное, построены таким образом, чтобы каждый член семьи, независимо от возраста, нашел в них для себя что-то интересное», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

    Заявочная кампания пока продолжается. На данный момент известно, что среди участников — 62 процента женщин и 38% мужчин. Родителей или законных представителей — 37 процентов, 36% — детей. Также в конкурсе будут принимать участие прабабушки и прадедушки — это 1 процент конкурсантов. К российским командам уже присоединились родственники более чем из 60 стран.

    Что касается российской географии конкурса, наиболее активными оказались жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

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