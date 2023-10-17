Заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» подали более 340 тысяч человек

Более 60 тысяч семей (340 тысяч человек) подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом 17 октября сообщил первый зампред главы администрации президента России Сергей Кириенко. Цифра была озвучена в ходе первого заседания наблюдательного совета конкурса.



«Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия — страна возможностей», и, как всегда, оказался прав», — отметил Кириенко.

Как сообщает пресс-служба конкурса, в ходе заседания также было принято решение уменьшить возраст младших участников с 6 до 5 лет. Также утвердили первые 8 заданий дистанционного этапа конкурса.