Не ждите гудка. В «Ростелекоме» рассказали, как правильно набирать федеральные номера со стационарных телефонов

В компании «Ростелеком» рассказали о том, как звонить на мобильные, междугородные и другие федеральные номера, начинающиеся с цифры «8», в домах, где проведена модернизация инфраструктуры связи. Главное изменение — не ждите гудка, сразу набирайте весь номер телефона полностью.
Объяснения потребовались в ответ на жалобы, распространившиеся в Сети, что люди, у которых есть только стационарные телефоны, не могут позвонить ни на мобильные, ни на междугородные, ни в справочные, где номер начинается на 8-800.
Как объяснили «Фонтанке» в «Ростелекоме», это не так — просто в домах в центральной части города, где проведена модернизация инфраструктуры связи (а это более 1300 многоквартирных домов в Петербурге только за последний год), после первой цифры 8 теперь не нужно ждать гудок, следует сразу набирать весь номер телефона.
Кроме того, сразу же после переключения абонентов на новые узлы связи компанией по разным каналам было запущено автоинформирование о смене порядка набора номеров, начинающихся с цифры 8.