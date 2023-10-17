Не ждите гудка. В «Ростелекоме» рассказали, как правильно набирать федеральные номера со стационарных телефонов

В компании «Ростелеком» рассказали о том, как звонить на мобильные, междугородные и другие федеральные номера, начинающиеся с цифры «8», в домах, где проведена модернизация инфраструктуры связи. Главное изменение — не ждите гудка, сразу набирайте весь номер телефона полностью.

Объяснения потребовались в ответ на жалобы, распространившиеся в Сети, что люди, у которых есть только стационарные телефоны, не могут позвонить ни на мобильные, ни на междугородные, ни в справочные, где номер начинается на 8-800.