Братья Скигины вошли в проект дома Брюллова на Кадетской. Посмотрите, что здесь творится

Предприниматель Александр Басалыгин, который занимается проектом реставрации дома Брюллова на Васильевском острове, пригласил в качестве партнеров совладельцев Петербургского нефтяного терминала Михаила и Евгения Скигиных. Они возьмут на себя часть финансирования.

О партнерстве журналистам рассказали сами Скигины и Басалыгин во вторник, 17 октября. По их словам, общий объем инвестиций оценивается в 300 млн, закончить — по оптимистичным оценкам — можно до конца 2024 года. В реставрируемом особняке хотят создать общественное пространство, зону общепита и «арендопригодных» помещений — коворкингов, лекционных залов и тому подобного. Гостиницы здесь не предполагается.