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    Братья Скигины вошли в проект дома Брюллова на Кадетской. Посмотрите, что здесь творится

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    13 комментариев

    Предприниматель Александр Басалыгин, который занимается проектом реставрации дома Брюллова на Васильевском острове, пригласил в качестве партнеров совладельцев Петербургского нефтяного терминала Михаила и Евгения Скигиных. Они возьмут на себя часть финансирования.

    О партнерстве журналистам рассказали сами Скигины и Басалыгин во вторник, 17 октября. По их словам, общий объем инвестиций оценивается в 300 млн, закончить — по оптимистичным оценкам — можно до конца 2024 года. В реставрируемом особняке хотят создать общественное пространство, зону общепита и «арендопригодных» помещений — коворкингов, лекционных залов и тому подобного. Гостиницы здесь не предполагается.

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    Как рассказали «Фонтанке» сами Скигины, вопрос распределения инвестиций обсуждается. По словам Басалыгина, приблизительный срок окупаемости — порядка 10 лет.

    Дом Брюллова на Кадетской, 21, арендовала компания «Я хочу быть твоей канарейкой» по программе «Рубль за метр». Основателем ее является Александр Басалыгин — его же BS Art Development Group и будет реализовывать проект, который позиционируется как креативное пространство.

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    Комментарии 13

    Гость17 Окт 2023 в 15:18
    За 1 рубль и я бы вошел :))
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