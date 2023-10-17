Суд не смог вынести петербуржцу приговор, потому что он уснул

Петербуржец Николай стал головной болью для Колпинского районного суда. Сначала он нарушил все обязательства по условному сроку за кражу сыра и масла, а затем уснул в кабинете у приставов и не смог явиться на заседание. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга 17 октября.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Изначально Николая обвинили в краже. Он прибрал к рукам сливочное масло и сыр, а также попытался украсть шампунь и салями. Но суд дал Николаю шанс исправиться и назначил ему условный срок, возложив ряд обязательств. Однако он нарушил едва ли не все из них. Мужчина перестал появляться по месту жительства, трижды не явился на регистрацию, дважды привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ.



Уголовно-исполнительная инспекция попросила суд изменить условное наказание на колонию. Николай упрашивал не лишать его свободы и заявил, что нарушил порядок по глупости, от страха и усталости. Наверное, Николай действительно очень устал. Суд смог рассмотреть его дело только со второго раза, так как перед первым заседанием мужчина заснул прямо на полу в кабинете приставов, не дойдя до зала суда.



Во второй раз Николаю помогли собраться, и у него получилось явиться на процесс. Суд отменил условный срок и назначил Николаю 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.