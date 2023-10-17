    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    753мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.29eur102.52

    В январе 2024 года в Гатчине откроется новая школа на 825 мест

    26
    обсудить

    В январе 2024 года в Гатчине откроется новая школа на 835 мест

    Новую школу на 825 мест в Гатчине, введенную в эксплуатацию в сентябре, откроют в январе следующего года. Об этом сообщил вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов во время своего визита в школу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как отметил вице-губернатор, объект в квартале «IQ Гатчина» должен перейти в собственность Гатчинского муниципального района.

    — Мы готовим его к открытию в январе будущего года, то есть буквально через несколько месяцев. Предполагаем, что в церемонии открытия примет участие губернатор Александр Дрозденко, — сообщил Николай Емельянов.

    В здании переменной высотности от двух до четырёх этажей разместились 33 класса, из них 12 — для начальной школы, 15 — для средней и для старшей — еще 6. На первом этаже расположились центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором — библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах — учебные классы, специализированные кабинеты и другие помещения.

    Школа построена ГК «Ленстройтрест» по индивидуальному проекту. Акцент в обучении на уровнях основного и среднего общего образования здесь сделают на углубленное изучение отдельных предметов, а в старшей школе — на профильное изучение предметов и курсов естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов. В школе будут отдельные инженерные и педагогические и медицинский классы.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close