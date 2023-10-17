В январе 2024 года в Гатчине откроется новая школа на 825 мест

В январе 2024 года в Гатчине откроется новая школа на 835 мест

Новую школу на 825 мест в Гатчине, введенную в эксплуатацию в сентябре, откроют в январе следующего года. Об этом сообщил вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов во время своего визита в школу.



Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться





Как отметил вице-губернатор, объект в квартале «IQ Гатчина» должен перейти в собственность Гатчинского муниципального района. — Мы готовим его к открытию в январе будущего года, то есть буквально через несколько месяцев. Предполагаем, что в церемонии открытия примет участие губернатор Александр Дрозденко, — сообщил Николай Емельянов.

В здании переменной высотности от двух до четырёх этажей разместились 33 класса, из них 12 — для начальной школы, 15 — для средней и для старшей — еще 6. На первом этаже расположились центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором — библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах — учебные классы, специализированные кабинеты и другие помещения.

