Олимпийская чемпионка София Позднякова отказалась от фамилии сбежавшего в США мужа

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова завершила семейную драму, официально разведясь с бывшим партнером по сборной России Константином Лохановым. Теперь все юридические формальности урегулированы, и София вернула свою прежнюю фамилию.



В социальных сетях спортсменка опубликовала фотографию своего обновленного паспорта и написала: «Позднякова, с возвращением. Больше не буду менять, спасибо».

Проблемы у пары возникли около полутора лет назад, когда 24-летний Константин Лоханов без согласия руководства сборной команды уехал в США. После этого София Позднякова, известная фехтовальщица и дочь главы Федерации фехтования России Станислава Позднякова, приняла решение подать на развод.