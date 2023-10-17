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    Олимпийская чемпионка София Позднякова отказалась от фамилии сбежавшего в США мужа

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    Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова завершила семейную драму, официально разведясь с бывшим партнером по сборной России Константином Лохановым. Теперь все юридические формальности урегулированы, и София вернула свою прежнюю фамилию.

    В социальных сетях спортсменка опубликовала фотографию своего обновленного паспорта и написала: «Позднякова, с возвращением. Больше не буду менять, спасибо».

    Проблемы у пары возникли около полутора лет назад, когда 24-летний Константин Лоханов без согласия руководства сборной команды уехал в США. После этого София Позднякова, известная фехтовальщица и дочь главы Федерации фехтования России Станислава Позднякова, приняла решение подать на развод.

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