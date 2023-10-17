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    Скончался бывший участник КВН и соратник Зеленского Сергей Сивохо

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    Умер украинский шоумен Сергей Сивохо. Он играл в КВН, был креативным продюсером студии «Квартал 95» и советником секретаря Совбеза Украины. О его смерти 17 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным СМИ, Сивохо скончался во вторник утром в больнице Германии. Причиной, по информации журналистов, стала хроническая болезнь легких. Ему было 54 года.

    О том, что Сергей Сивохо находится в больнице, ранее сообщала член Общественной палаты ДНР и поэтесса Анна Ревякина в своем телеграм-канале. Она заявила, что у шоумена развилась полиорганная недостаточность и вскоре его отключат от системы жизнеобеспечения.

    Сергей Сивохо — уроженец Донецка. Выступал в КВН за команду Донецкого политехнического института, затем стал участником «Дрим-тим», играл в сборной СНГ вместе с Гариком Мартиросяном. В КВН он познакомился с Владимиром Зеленским. После этого они вместе работали в студии «Квартал 95».

    Сивохо поддерживал Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании 2019 года. В октябре того же года он стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он работал над созданием «Национальной платформы примирения и единства». По задумке, она должна была помочь найти путь мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако идея обернулась скандалом.

    По данным «Коммерсанта», правая оппозиция и часть депутатов Рады от партии «Слуга народа» потребовали лишить Сивохо статуса советника. В конце марта 2020 года он покинул эту должность, но, по его словам, продолжал заниматься налаживанием связей между Киевом и Донбассом.

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    СмертьУкраина
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