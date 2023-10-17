Скончался бывший участник КВН и соратник Зеленского Сергей Сивохо

Умер украинский шоумен Сергей Сивохо. Он играл в КВН, был креативным продюсером студии «Квартал 95» и советником секретаря Совбеза Украины. О его смерти 17 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.



По данным СМИ, Сивохо скончался во вторник утром в больнице Германии. Причиной, по информации журналистов, стала хроническая болезнь легких. Ему было 54 года.

О том, что Сергей Сивохо находится в больнице, ранее сообщала член Общественной палаты ДНР и поэтесса Анна Ревякина в своем телеграм-канале. Она заявила, что у шоумена развилась полиорганная недостаточность и вскоре его отключат от системы жизнеобеспечения.