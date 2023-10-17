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    Сердечку маленькой Миланы нужна помощь

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    Милана родилась с пороком сердца. Она перенесла несколько сложных операций. Сейчас для поддержания работы сердца девочке нужны лекарства. Дженерики ей противопоказаны, а оригинальные препараты слишком дорогие.

    Волкова Милана, 6 лет.

    Врождённый порок сердца.

    Необходим курс лекарственной терапии. Стоимость 135 400 руб.

    Милана с рождения борется за жизнь: порок сердца, инсульт, сепсис. Сразу после появления на свет малышке провели сложные операции на сердечке. Благодаря профессиональной работе кардиохирургов у неё появился шанс на жизнь.

    Потом была ещё одна операция по коррекции порока, которую пришлось делать в Германии. Она прошла успешно, и Милана вернулась домой. Но вскоре после этого, в феврале 2022 года, у неё случился первый судорожный приступ с потерей сознания. Вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали. После обследования был поставлен диагноз — эпилепсия. Врачи назначили препарат, который в России не зарегистрирован, поэтому его пришлось покупать за рубежом. А чтобы покрыть расходы и на операцию, и на лекарство семья взяла большие кредиты.

    Сейчас для поддержания работы сердца Милане необходимы два препарата: «Силденафил» и «Метопролол». Для курсового лечения в общей сложности нужно 20 упаковок: 14 первого и 6 второго. Причем лекарства российского производства Милане не подходят — от них у девочки сильная «побочка», поэтому рекомендованы оригинальные препараты германского производителя. Родители девочки нашли возможность их приобрести и ввезти в страну, для этого у них есть необходимые документы. Но вот стоимость лекарств уже стала неподъёмной — цены выросли, кроме того, ещё не погашены кредиты.

    За помощью семья Миланы обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку взрослым и детям с подобными патологиями. Фонд открыл сбор средств.

    По словам родителей, Милана очень жизнерадостный ребёнок, всегда улыбается, доброжелательная, растёт умной и сообразительной девочкой, несмотря на диагнозы и все трудности. С недавних пор её стало привлекать всё, что связано со звездами, Луной, планетами и космосом. Ведь это так увлекательно — познавать мир вокруг.

    Милана, как и все, хочет быть здоровой и счастливой и жить полноценной жизнью, насколько это возможно. А для этого ей необходима помощь.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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