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    Минпромторг предложил на год продлить упрощенный импорт электроники в Россию

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    Минпромторг продлит разрешение на ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования до конца 2024 года, следует из проекта постановления. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов еще 11 октября, обратила внимание газета «Ведомости».

    Министерство предлагает продлить параллельный импорт электроники, чтобы минимизировать риски зависимости РФ от иностранных производителей. Уточняется, что шифровальная электроника применяется на производстве оборудования компаниями, которые имеют статус системообразующего предприятия российской экономики.

    Такая электроника используется для защиты данных при передаче информации через публичные сети, пояснил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. Речь идет об оборудовании Cisco, IBM, Symantec и Fortinet.

    Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 года, затем он был продлен на 2023 год. Перечень товаров, попадающих под параллельный импорт, определяет Минпромторг.

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