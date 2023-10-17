Минпромторг предложил на год продлить упрощенный импорт электроники в Россию

Минпромторг продлит разрешение на ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования до конца 2024 года , следует из проекта постановления. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов еще 11 октября , обратила внимание газета «Ведомости».

Министерство предлагает продлить параллельный импорт электроники, чтобы минимизировать риски зависимости РФ от иностранных производителей. Уточняется, что шифровальная электроника применяется на производстве оборудования компаниями, которые имеют статус системообразующего предприятия российской экономики.