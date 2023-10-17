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    Поезд с евродепутатами по ошибке поехал к Диснейленду вместо Европарламента

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    Поезд евродепутатов направлялся в Страсбург на пленарное заседание Европарламента, но по ошибке приехал во французскую коммуну Шесси, где находится парк развлечений Диснейленд. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает издание The Guardian.

    Французский поезд перевозил сотни членов Европарламента и их команды из Брюсселя. Парламентариям рассказали, что заминка случилась из-за «ошибки маршрута». Евродепутат Даниэль Фройнд пошутил: «Мы не парламент Микки Мауса».

    «Евродепутаты оказались зажатыми между «Искусством Марвел» <...>, с гиперпространственной горой «Звездные войны» и «Полетом Питера Пэна» на близком расстоянии», — говорится в публикации.

    Причиной произошедшего стала ошибка сигнализации на станции. Произошедшее вызвало 45-минутную задержку.

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    ЕвропарламентДиснейленд
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    Комментарии 32

    Гость17 Окт 2023 в 13:06
    Счастливый случай
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