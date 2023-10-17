Музей военно-морской славы и «Остров фортов» в Кронштадте могут включить в национальный туристический маршрут

Туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» может войти в национальный туристический маршрут «Санкт-Петербург. Новая география». Рабочая группа экспертного совета Министерства экономического развития РФ по определению этих маршрутов недавно посетила Кронштадт. По итогам визита специалисты отметили, что Музей военно-морской славы и парк «Остров фортов» соответствуют всем федеральным требованиям.
Речь идет о присвоении статуса национального всесезонному маршруту «Санкт-Петербург. Новая география», в состав которого входят объекты кластера «Остров фортов» — музей и парк в Кронштадте. Предложение нужно согласовать на федеральном уровне, для чего его направят в экспертный совет по внутреннему и въездному туризму при Минэкономразвития России. После утверждения этот маршрут смогут предлагать федеральные туроператоры.
— Летом этого года один маршрут Северной столицы — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» — уже получил статус национального,— комментирует председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Выбор тематики для второго маршрута был очевиден. Стратегический проект «Новая туристская география» показывает наш город во всем его разнообразии — это и наполненные креативом общественные пространства, и яркие события, и необычные музеи, и авторские экскурсии, и гастрономические впечатления, и смотровые площадки.
Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, проект вносит вклад в исполнение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому к 2030 году число внутренних поездок по стране должно вырасти до 140 млн.