    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-з

    753мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.29eur102.52

    Музей военно-морской славы и «Остров фортов» в Кронштадте могут включить в национальный туристический маршрут

    557
    4 комментария

    Туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» может войти в национальный туристический маршрут «Санкт-Петербург. Новая география». Рабочая группа экспертного совета Министерства экономического развития РФ по определению этих маршрутов недавно посетила Кронштадт. По итогам визита специалисты отметили, что Музей военно-морской славы и парк «Остров фортов» соответствуют всем федеральным требованиям.

    ПоделитьсяПоделиться

    Речь идет о присвоении статуса национального всесезонному маршруту «Санкт-Петербург. Новая география», в состав которого входят объекты кластера «Остров фортов» — музей и парк в Кронштадте. Предложение нужно согласовать на федеральном уровне, для чего его направят в экспертный совет по внутреннему и въездному туризму при Минэкономразвития России. После утверждения этот маршрут смогут предлагать федеральные туроператоры.

    — Летом этого года один маршрут Северной столицы — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» — уже получил статус национального,— комментирует председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Выбор тематики для второго маршрута был очевиден. Стратегический проект «Новая туристская география» показывает наш город во всем его разнообразии — это и наполненные креативом общественные пространства, и яркие события, и необычные музеи, и авторские экскурсии, и гастрономические впечатления, и смотровые площадки.

    Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, проект вносит вклад в исполнение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому к 2030 году число внутренних поездок по стране должно вырасти до 140 млн.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость17 Окт 2023 в 14:02
    Туристский маршрут.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close