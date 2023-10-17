«Ъ»: в Госдуму внесли предложение об обязательной регистрации электросамокатов

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) через портал Госуслуг, сообщает 16 октября «Коммерсантъ». СИМ предлагается оснастить номерами. Это инициатива фракции ЛДПР. В отсутствии госрегистрации электросамокатов депутаты видят причину роста числа аварий с участием СИМ.



«Видится обоснованным запрет использования данного вида транспорта без наличия номерных знаков, позволяющих индицировать владельца транспорта и применять совокупность мер государственного принуждения», — цитирует «Ъ» пояснительную записку авторов к проекту закона.

