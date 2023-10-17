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    «Ъ»: в Госдуму внесли предложение об обязательной регистрации электросамокатов

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    В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) через портал Госуслуг, сообщает 16 октября «Коммерсантъ». СИМ предлагается оснастить номерами. Это инициатива фракции ЛДПР. В отсутствии госрегистрации электросамокатов депутаты видят причину роста числа аварий с участием СИМ.

    «Видится обоснованным запрет использования данного вида транспорта без наличия номерных знаков, позволяющих индицировать владельца транспорта и применять совокупность мер государственного принуждения», — цитирует «Ъ» пояснительную записку авторов к проекту закона.

    По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за первые шесть месяцев 2023 года зарегистрировано более 1 тыс. ДТП с участием СИМ (+181,9%), в которых погибли 12 человек, ранено более 1 тыс. человек, в том числе 432 ребенка.

    Поправки, если их примут, коснутся в первую очередь владельцев частных СИМ. Все кикшеринговые электросамокаты и так имеют номера и контролируются дистанционно. Это позволяет установить личность пользователя в случае ДТП. А вот идентифицировать владельцев частных СИМ и курьеров практически невозможно.

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