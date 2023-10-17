Как тренды из телевизора выглядят в реальных квартирах — трэш или норм?

Кварцпаркет хорошо смотрится в квартирах и в интерьерах загородных домов Поделиться Поделиться





В эпоху засилья интернета смотреть телевизор кажется немодным. Но там есть чем вдохновиться — если это, конечно, не низкосортные реалити-шоу или плохо снятые сериалы. Перед застольем можно устроить просмотр кулинарных программ и встать к плите с решимостью шеф-повара. Готовясь к отпуску — прогуляться по солнечным пляжам и живописным развалинам с телепутешественниками. А планируя ремонт — окунуться в «Квартирный вопрос» (0+) и «Дачный ответ» (12+). Смотрите, какие крутые решения для квартир там есть.

Нашли некапризный деревянный пол

Важный тренд 2023 года, который задает тон будущей пятилетке, — тихая роскошь: сдержанность в оттенках, естественные чистые цвета, простыни из качественного хлопка или льна, пол из натурального дерева. Ремонт предлагают делать из любви к себе — такой, в которым будешь чувствовать себя на уровень выше.

— Был стереотип, что это безумно дорого. Взять хоть дерево: сколько денег уйдет на материал, монтаж, а потом еще ухаживать за ним, натирать. Это не то напольное покрытие, которое уложил и успокоился, — рассказывает петербурженка Вероника.

Кварцпаркет не боится воды Поделиться Поделиться





В телевизоре что-то говорили про кварцпаркет. Она прислушалась и узнала, что такой пол обладает свойствами крепкого камня: на производстве ценная древесина в течение 48 часов под мощным прессом сливается с SPC-плитой.

Это напольное покрытие ценят в профессиональной среде, дизайнеры интерьеров и строительные бригады часто используют его на объектах. Качество высокое, а свойства феноменальные. Так что телегеничный кварцпаркет быстро стал героем популярных передач о ремонте.

— Отличный материал по адекватной цене. Для меня это открытие: получилось реализовать тот ремонт, который я хотела, в смету уложились. Удивило, насколько легкая укладка — на замках.

Укладка простая благодаря замковой системе пятого поколения Укладка простая благодаря замковой системе пятого поколения Поделиться Поделиться





Кварцпаркет можно выложить «палубой» и наслаждаться досками разной длины, каждая — с неповторимым узором. Или отдать предпочтение «елочке»: аккуратные маленькие планки симметрично укладываются по диагонали друг к другу. Любой из этих вариантов можно растянуть по всей квартире или дому: опция беспороговой укладки позволяет уложить пол единым полотном на площади до 150 квадратов.

Чтобы оценить, как натуральное дерево будет смотреться в вашей квартире, можно воспользоваться бесплатной онлайн-программой 3D-подбора пола. Загрузите реальную фотографию комнаты и выберите лучшее сочетание.

Можно уложить на стены, чтобы разграничить пространство Из телевизионных дизайн-проектов можно взять в реальную жизнь подход к зонированию. Умение работать с пространством дорогого стоит, но идеи в ТВ-передачах бесплатны — используйте их в своем ремонте.

Подходит для любой комнаты Подходит для любой комнаты Поделиться Поделиться





— Иногда комнат недостаточно и приходится работать в спальне, ведь не у каждого планировка позволяет организовать отдельный кабинет, — поясняет житель Васильевского острова Дмитрий. Он работает в айти-компании, часть недели трудится из дома. Увидел в телепередачах, как дизайнеры зонируют пространство с помощью кварцпаркета — используют напольное покрытие на стене. Теперь у Дмитрия рабочий кабинет в гостиной. Деревянная ореховая стена хорошо смотрится и не съедает пространство. К ней приставлен стол в тон и удобное офисное кресло. В другой части комнаты можно отдыхать, тут большой диван и телевизор.

— Когда распробуешь кварцпаркет, остановиться сложно. Ремонтируем квартиру постепенно, не выезжая. При монтаже не пачкаются потолок и стены, нет грязи и пыли, никаких аллергий. Уже сделали теплый пол в детской: нагревать это покрытие можно до 28 °C.

Одно из важных свойств кварцпаркета — пожаробезопасность Поделиться Поделиться





Подходит для любой комнаты, включая кухню и ванную

Интересную работу с пространством отметила Ольга — она недавно въехала в новостройку в Приморском районе. В передаче подсмотрела, как ванную комнату сделали максимально функциональной:

— Понравилась мысль вынести в санузел шкаф для полотенец и сансредств, столик с косметикой, сделать удобную разводку для ирригатора и стайлера.

Всё это можно разместить в «мокром» помещении при правильном выборе материалов. Мебель для ванной не должна реагировать на влажность и перепады температур. На полу должно быть водостойкое и термостабильное напольное покрытие.

Можно укладывать в ванной или кухне — в любых комнатах, где есть риск пролить воду на пол Поделиться Поделиться





— В одной из передач предложили использовать для санузла кварцпаркет. За счет абсолютной водостойкости он выдержит здесь десятилетия. Небывалая для дерева практичность. Теперь я набираю ванну с пеной, зажигаю свечи и — мой личный фетиш — распыляю немного духов, — говорит Ольга.

Дорогой парфюм девушка использует в ванной спокойно: не так страшно уронить флакон на пол, как когда в ванной была плитка. Кстати, кварцпаркет от ударов не скалывается и не трескается.

Инновационный пол со слоем ценной породы дерева на основе SPC-плиты абсолютно экологичен — без расширения, без рассыхания, без деформации при любых воздействиях. Его можно мочить и мыть: краска, маркеры, пятна от ягод, жир стираются обычной тряпкой. Идеально для ремонта, который хочется сделать раз и навсегда.

Посмотрите, где купить кварцпаркет в Санкт-Петербурге.

Фотографии предоставлены ООО «Рефлор»

ООО «Рефлор» , ИНН 5406617040

