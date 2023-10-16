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    СКА забил пять безответных шайб «Адмиралу»

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    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Встреча проходила 16 октября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

    Голы забили Александр Кадейкин (17 минута), Борна Рендулич (21), Александр Никишин (24), Семен Синяткин (43) и Арсений Грицюк (51).

    Голкипер СКА Артемий Плешков сыграл на ноль, отбив 31 бросок по своим воротам.

    Следующий матч армейцы проведут 21 октября в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость16 Окт 2023 в 22:30
    Про газмяс навевает))
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 22:30
    Молодцы ребята! 🤗
    +0−0
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