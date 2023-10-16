СКА забил пять безответных шайб «Адмиралу»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Встреча проходила 16 октября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
Голы забили Александр Кадейкин (17 минута), Борна Рендулич (21), Александр Никишин (24), Семен Синяткин (43) и Арсений Грицюк (51).
Голкипер СКА Артемий Плешков сыграл на ноль, отбив 31 бросок по своим воротам.
Следующий матч армейцы проведут 21 октября в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».