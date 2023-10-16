«В России ему будет безопасней». Отец сбежавшего футболиста «Шахтера» Роспутько объяснил поступок сына

Футболист донецкого футбольного клуба «Шатхтер» Александр Роспутько подал документы на российский паспорт. Об этом 16 октября в разговоре с ИА Regnum рассказал его отец, Юрий Роспутько.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из ''Шахтера''», — заявил Роспутько. По его словам, в России его сыну будет безопаснее.

Мужчина рассказал, что 19-летний полузащитник «Шахтера» не просил политического убежища, а «просто подал документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке».