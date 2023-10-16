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    «В России ему будет безопасней». Отец сбежавшего футболиста «Шахтера» Роспутько объяснил поступок сына

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    Футболист донецкого футбольного клуба «Шатхтер» Александр Роспутько подал документы на российский паспорт. Об этом 16 октября в разговоре с ИА Regnum рассказал его отец, Юрий Роспутько.

    «Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из ''Шахтера''», — заявил Роспутько. По его словам, в России его сыну будет безопаснее.

    Мужчина рассказал, что 19-летний полузащитник «Шахтера» не просил политического убежища, а «просто подал документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке».

    Отец футболиста уточнил, что на данный момент его сын не собирается присоединяться к какому-либо российскому ФК. Спортсмен устал от планирования побега и последних месяцев в «Шахтере», уточнил Юрий Роспутько.

    Ранее украинская пресса сообщила о том, что 19-летний полузащитник футбольного клуба «Шахтер» Александр Роспутько после матча в Юношеской лиге UEFA с «Антверпеном» в Бельгии пропал. По данным источников, спортсмен не приехал в аэропорт, откуда его команда должна была вернуться обратно на Украину.

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