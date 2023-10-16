Странное создание заметили в Монрепо. Это не яйцо инопланетянина

Это не шкурка вылупившегося инопланетянина и не лимонная корка. Такой удивительный гриб сфотографировал Олег Коновалов в парке Монрепо в Выборге.



Фотографии публикует 16 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Это плотный ложнодождевик (Scleroderma citrinum), который иногда еще называют лимонным. Название его говорящее: Scleroderma — от греческих слов scleros (твердый, жесткий) и derma (кожа), citrinum — от латинского citrus (цитрус). На фотографиях один и тот же гриб, между снимками 15 дней. 23 сентября он еще нераскрывшийся, а 7 октября уже раскрытый.