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    Странное создание заметили в Монрепо. Это не яйцо инопланетянина

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    Фото: Олег Коновалов / «Грибы и Грибники СПб»
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    Это не шкурка вылупившегося инопланетянина и не лимонная корка. Такой удивительный гриб сфотографировал Олег Коновалов в парке Монрепо в Выборге.

    Фотографии публикует 16 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Это плотный ложнодождевик (Scleroderma citrinum), который иногда еще называют лимонным. Название его говорящее: Scleroderma — от греческих слов scleros (твердый, жесткий) и derma (кожа), citrinum — от латинского citrus (цитрус). На фотографиях один и тот же гриб, между снимками 15 дней. 23 сентября он еще нераскрывшийся, а 7 октября уже раскрытый.

    Это несъедобный гриб, в больших количествах может быть ядовит.

    Фото: Олег Коновалов / «Грибы и Грибники СПб»

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