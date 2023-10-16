RBB: в Берлине некоторые дома пометили звездой Давида

В Берлине участились случаи с появлением в городе на домах граффити со звездой Давида из-за вспыхнувшего палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Подобный знак обнаружили на двери дома в районе Пренцлауэр-Берг в четверг, затем в пятницу еще три звезды заметили на зданиях в различных районах. К субботе полиции стало известно о семи таких граффити в Берлине.



Во всех случаях полиция проводит расследование по подозрению в разжигании ненависти.