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    RBB: в Берлине некоторые дома пометили звездой Давида

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    В Берлине участились случаи с появлением в городе на домах граффити со звездой Давида из-за вспыхнувшего палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

    Подобный знак обнаружили на двери дома в районе Пренцлауэр-Берг в четверг, затем в пятницу еще три звезды заметили на зданиях в различных районах. К субботе полиции стало известно о семи таких граффити в Берлине.

    Во всех случаях полиция проводит расследование по подозрению в разжигании ненависти.

    В нацистской Германии звезду Давида использовали для обозначения еврейского населения.

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    БерлинПолиция
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    Комментарии 11

    chip116 Окт 2023 в 18:11
    Безобразие!
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