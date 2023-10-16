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    Автобус догнал маршрутку в Красном Селе. ДТП попало на камеру

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    Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Два автобуса столкнулись в Красносельском районе Петербурга днем 16 октября. В результате пострадал один человек.

    На проспекте Ленина в Красном Селе, напротив Троицкой церкви, столкнулись рейсовый автобус №165 и маршрутка, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». На записи с камер видно, как несколько автобусов притормаживают перед регулируемым перекрестком и в последний въезжает большой МАЗ, разбивая себе лобовое стекло и ломая «дворники».

    По словам очевидцев, одну из пассажирок автобуса проводили в приехавшую скорую, женщина сильно хромала. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что авария случилась в 15:46. Одна пострадавшая ударилась коленом, ей оказали помощь, но не госпитализировали.

    В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», которое обслуживает маршрут, сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, на место вызваны все необходимые службы.

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