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    Латвия закрыла единственный погранпункт с Россией, где пускали украинцев

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    Латвия закрыла два из четырех МАПП на границе с Россией — Педедзе и Виентули. Второй был назначен единственным сухопутным пограничным переходом, через который граждане Украины могли попадать в Россию.

    Как пишут местные СМИ 16 октября со ссылкой на министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса, ожидавших пересечения границы людей перевезут на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево, а также продолжает работу и пункт в Терехово. Очереди на обоих выросли.

    Главной причиной стали опасения латвийской стороны о том, что у Виентули будут скапливаться сотни украинцев, желающих попасть в Россию.

    Как писала «Фонтанка», правительство России с 16 октября постановило, что украинцы могут попадать в Россию по земле только через погранпереход Виентули — Лудонка в Псковской области или через аэропорт Шереметьево во воздуху.

    Начальник закрытого перехода Гунтис Пуятс в комментариях местным СМИ добавил, что закрытие КПП не противоречит политике самой Украины, которая не рекомендует своим гражданам ездить в Россию.

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