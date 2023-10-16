Латвия закрыла единственный погранпункт с Россией, где пускали украинцев

Латвия закрыла два из четырех МАПП на границе с Россией — Педедзе и Виентули. Второй был назначен единственным сухопутным пограничным переходом, через который граждане Украины могли попадать в Россию.
Как пишут местные СМИ 16 октября со ссылкой на министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса, ожидавших пересечения границы людей перевезут на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево, а также продолжает работу и пункт в Терехово. Очереди на обоих выросли.
Главной причиной стали опасения латвийской стороны о том, что у Виентули будут скапливаться сотни украинцев, желающих попасть в Россию.
Как писала «Фонтанка», правительство России с 16 октября постановило, что украинцы могут попадать в Россию по земле только через погранпереход Виентули — Лудонка в Псковской области или через аэропорт Шереметьево во воздуху.
Начальник закрытого перехода Гунтис Пуятс в комментариях местным СМИ добавил, что закрытие КПП не противоречит политике самой Украины, которая не рекомендует своим гражданам ездить в Россию.