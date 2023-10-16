    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 4

    2 м/с, ю-з

    749мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd97.31eur102.55

    В Красносельском районе открылась космическая игровая площадка с лунным городом и зоной для опытов

    662
    обсудить


    В Красносельском районе появилась необычная игровая площадка с зоной для экспериментов, посвященная космосу. Как сообщают в холдинге Setl Group, игровую территорию оформили в рамках концепции фонда Монтессори, с нетиповым оборудованием.

    ПоделитьсяПоделиться

    Игровая и исследовательская площадка находится между двумя детскими садами — на улице Летчика Лихолетова и проспекте Ветеранов.

    С высоты игровая площадка по форме напоминает орбиты нескольких планет, на которых расположены космические станции из необычных игровых элементов. Например, здесь есть космический корабль для малышей и ракета-носитель с иллюминаторами, а также полосы препятствий и тоннель, ведущий к лунному городку — игровому комплексу в виде «исследовательских модулей для ученых». Центральным элементом игровой зоны стал планетарий с тактильными глобусами.

    Разные типы покрытий площадки имитируют поверхность Марса, Луны и даже пересохшего русла марсианской реки — резиновая крошка, асфальтобетон, тротуарная плитка, мелкие фракции гранита, трава и песок.

    Важным элементом игровой территории в проекте «Солнечный город» стали зоны для опытов и наблюдений — стол для игр с песком и водой, комплексы для экспериментов со звуком, светом, весом и объемом, столики с солнечными часами и фазами Луны и познавательный элемент «комета» в виде маятника. Для изучения воздушного потока здесь установили флюгер и ветряк.

    Кроме того, на площадке есть стенды с информацией о том, как пользоваться оборудованием, сведениями о космосе и физических явлениях, правилами некоторых детских игр.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close