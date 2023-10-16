В Красносельском районе открылась космическая игровая площадка с лунным городом и зоной для опытов

В Красносельском районе появилась необычная игровая площадка с зоной для экспериментов, посвященная космосу. Как сообщают в холдинге Setl Group, игровую территорию оформили в рамках концепции фонда Монтессори, с нетиповым оборудованием.
Игровая и исследовательская площадка находится между двумя детскими садами — на улице Летчика Лихолетова и проспекте Ветеранов.
С высоты игровая площадка по форме напоминает орбиты нескольких планет, на которых расположены космические станции из необычных игровых элементов. Например, здесь есть космический корабль для малышей и ракета-носитель с иллюминаторами, а также полосы препятствий и тоннель, ведущий к лунному городку — игровому комплексу в виде «исследовательских модулей для ученых». Центральным элементом игровой зоны стал планетарий с тактильными глобусами.
Разные типы покрытий площадки имитируют поверхность Марса, Луны и даже пересохшего русла марсианской реки — резиновая крошка, асфальтобетон, тротуарная плитка, мелкие фракции гранита, трава и песок.
Важным элементом игровой территории в проекте «Солнечный город» стали зоны для опытов и наблюдений — стол для игр с песком и водой, комплексы для экспериментов со звуком, светом, весом и объемом, столики с солнечными часами и фазами Луны и познавательный элемент «комета» в виде маятника. Для изучения воздушного потока здесь установили флюгер и ветряк.
Кроме того, на площадке есть стенды с информацией о том, как пользоваться оборудованием, сведениями о космосе и физических явлениях, правилами некоторых детских игр.