Мужчину в Эстонии оштрафовали за георгиевскую ленточку: новости СВО за 16 октября

Пограничники обратили внимание на георгиевскую ленточку на окне заднего вида Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 октября.



На Украине хотят восстановить Каховское водохранилище В Киеве предложили запретить использовать земли Каховского водохранилища на 15 лет. В будущем водохранилище планируют восстановить, следует из законопроекта, размещенного на сайте Верховной рады.

Идею восстановить Каховское водохранилище предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В документе говорится, что в течение 15 лет запрещается «формирование, передача в собственность и использование, смена целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище».



Дамба Каховской ГЭС обрушилась в июне 2023 года. Обстрелы уничтожили задвижки дамбы, после чего вода начала неконтролируемо сбрасываться из водохранилища.

Покинувших Россию адвокатов могут лишить статуса Комиссия правительства по законодательной деятельности предложила лишать адвокатов их статуса, если они уезжают за границу на постоянное место жительства или на срок более одного года, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующую поправку предлагают внести в закон «Об адвокатуре». Авторы поправки считают, что в некоторых случаях адвокаты уезжают из России и продолжают оттуда свою деятельность, которая направлена на «подрыв доверия к институту адвокатуры».



Лишение статуса не будет распространяться на адвокатов, которые уехали по уважительным причинам, таким как лечение, обучение или сопровождение членов семьи, «направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти».

В Забайкалье задержали женщину по подозрению в шпионаже для Украины

Жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене. Женщину обвинили в шпионаже, сообщает CHITA.RU.

пресс-служба ФСБ по Забайкальскому краю

По версии силовиков, задержанная собирала и передавала Украине информацию о передвижении военнослужащих по региону. В ФСБ также добавили, что «обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации».

На женщину завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Обвиняемая находится под стражей.

Латвия закрыла два пропускных пункта на границе с Россией Латвия закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. На пунктах «Виентули» и «Педедзе» выставлены бетонные заграждения, заявили в издании lsm.lv.



Решение закрыть пропускные пункты стало реакцией Латвии на особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран, действующий с 16 октября. Теперь украинцы могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или через аэропорт Шереметьево.

Израиль отказал Зеленскому в визите Президенту Украины отказали в посещении Израиля одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский намеревался прилететь в страну, но израильская сторона заявила, что визит в настоящий момент был бы несвоевременным, сообщает издание Ynet.



Издание отмечает, что отказ «не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще». По версии Ynet, президент Украины может посетить Израиль во время очередной поездки по странам Запада.

О намерении Зеленского посетить Израиль стало известно на прошлой неделе. 12 октября офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. В Эстонии оштрафовали россиянина на 400 евро за георгиевскую ленточку Сотрудники пограничной службы Эстонии оштрафовали россиянина, на машине которого висела георгиевская ленточка. Об этом заявил портал гостелерадио ERR.

Пограничники обратили внимание на георгиевскую ленточку на зеркале заднего вида. Водителю объяснили, что демонстрация такой символики в стране запрещена, и выписали ему штраф в размере 400 евро.

Японская компания Fujitsu ликвидирует российский бизнес

Японский производитель Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса, информация об этом появилась на сервисе Rusprofile. Ликвидация должна завершиться в августе 2024 года. Компания приостановила прямые поставки продукции и услуг после начала СВО, однако ранее не заявляла о полном уходе с российского рынка.

Fujitsu специализируется на продаже компьютеров, планшетов, ноутбуков и комплектующих, а также на комплексных решениях в сфере IT.

Владимир Путин назвал три шага к мирным переговорам с Украиной

Владимир Путин обозначил возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Три шага к мирным переговорам президент озвучил в интервью Центральному телевидению Китая.

Путин заявил, что мир будет возможен после отмены запрета на переговоры с Россией, объявления Киевом о готовности к переговорам и гарантии безопасности для РФ и внеблоковый статус Украины.



— Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент России провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором обсудил ситуацию в зоне СВО и конфликт на Ближнем Востоке.



Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что ВСУ продолжает проводить наступления на разных направлениях, но оборона России успешно справляется с задачей. Шойгу завил, что у России есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов.