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    Беременные женщины и отцы-одиночки, приговоренные к ограничению свободы, смогут получить отсрочку

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    Правительство одобрило законопроекты Минюста о возможности отсрочки отбывания наказания для тех, кто приговорен к ограничению свободы. Изменения коснутся беременных, матерей и отцов-одиночек с ребенком до 14 лет. Об этом сообщают «Ведомости» 16 октября.

    По действующему законодательству эти категории граждан не могут претендовать на отсрочку, если им назначили наказание в виде ограничения свободы. Законопроекты Минюста вносят изменения в уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы.

    По данным из пояснительной записки, сейчас среди осужденных к ограничению свободы на учете состоят 2031 женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет, 119 беременных женщин, 139 отцов-одиночек с ребенком до 14 лет.

    Кроме того, на конец 2022 года 7086 осужденных получили отсрочку отбывания наказания.

    Ранее заключенным в России разрешили покупать и скачивать электронные книги.

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