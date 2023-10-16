Беременные женщины и отцы-одиночки, приговоренные к ограничению свободы, смогут получить отсрочку

Правительство одобрило законопроекты Минюста о возможности отсрочки отбывания наказания для тех, кто приговорен к ограничению свободы. Изменения коснутся беременных, матерей и отцов-одиночек с ребенком до 14 лет. Об этом сообщают «Ведомости» 16 октября.



По действующему законодательству эти категории граждан не могут претендовать на отсрочку, если им назначили наказание в виде ограничения свободы. Законопроекты Минюста вносят изменения в уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы.