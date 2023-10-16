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    Все не так просто. Суд в Брянске арестовали мужчину за немецкий марш на звонке телефона

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    Шесть суток ареста назначили жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона немецкий марш. Об этом стало известно в понедельник, 16 октября, из публикации на сайте Володарского районного суда Брянска.

    Как сообщили в суде, мужчина совершил административное нарушение по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской атрибутики). «Телефон мужчины зазвонил в общественном месте и привлек внимание правоохранителей», — рассказали в суде агентству РИА Новости.

    На сайте Володарского суда прозвучавшее музыкальное произведение называют военным маршем нацистской Германии. Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Брянской области, песня называется «Ich bin ein freier Wildbretschütz».

    Сайт Volksliederarchiv.de сообщает, что произведение написано до 1918 года и находится в разделе «охотничьи песни». Ее автором указан немецкий писатель и журналист Герман Ленс, погибший на фронте Первой мировой войны в 1914 году.

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    Комментарии 12

    Гость16 Окт 2023 в 16:21
    Совсем крыша течёт
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