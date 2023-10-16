Все не так просто. Суд в Брянске арестовали мужчину за немецкий марш на звонке телефона

Шесть суток ареста назначили жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона немецкий марш. Об этом стало известно в понедельник, 16 октября, из публикации на сайте Володарского районного суда Брянска.

Как сообщили в суде, мужчина совершил административное нарушение по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской атрибутики). «Телефон мужчины зазвонил в общественном месте и привлек внимание правоохранителей», — рассказали в суде агентству РИА Новости.

На сайте Володарского суда прозвучавшее музыкальное произведение называют военным маршем нацистской Германии. Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Брянской области, песня называется «Ich bin ein freier Wildbretschütz».