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    Смольный согласовал вид гостиницы напротив Балтийского вокзала

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    Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал внешний вид гостиничного комплекса возле Балтийского вокзала. Материалы выложены 16 октября на сайте ведомства.

    Здание планируется возвести на месте одного из корпусов Завода подъемно-транспортного оборудования, построенного в 1980 году, по адресу: набережная Обводного канала, 118, литера Ж (основной фасад выходит на Митрофаньевское шоссе). Основная высота составит 39,9 м, с учетом технических крышных конструкций — 42,7 м.

    Фото: КГА
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    Как ранее сообщало издание «Канонер», застройщиком намерено выступить ООО «М2». Проект разработало ООО «Стройпроект».

    Фото: КГА
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    Фото: КГА
    Фото: КГА

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