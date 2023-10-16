Не ждите повышения ключевой ставки — предложите лучший финансовый сервис на Премию «Фонтанки» уже сейчас

Фото: canva.com Поделиться Поделиться





Уже 27 октября Центральный банк в очередной раз рассмотрит вопрос о том, повысить ключевую ставку или оставить на прежнем уровне. А предложить компанию в номинацию «Финансовый сервис года» можно уже сейчас, выдвинув своего номинанта на городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

Чтобы это сделать, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться с помощью «ВКонтакте», Telegram, «Яндекса» или Google и в соответствующем окошке написать название компании, которую вы считаете достойной премии. Чем больше голосов номинант наберет, тем больше шансов попасть в ТОП-10 и выйти в финальное голосование.

В этой номинации могут быть представлены любые организации, которые лучше всего обращаются с вашими финансами: банки, страховые и лизинговые компании, брокеры и управляющие компании — все, кто помогают сохранить, потратить, вложить и приумножить деньги. Конечно, у них должна быть соответствующая лицензия и работать они должны в соответствии с законом. Также они обязательно должны быть представлены в Санкт-Петербурге.

Выдвижение номинантов продлится до 5 ноября.

Помимо «Финансового сервиса года» в этом году мы выбираем лучшие компании еще по 9 номинациям — напишите и их. Каждый голос повышает шанс на победу и приближает к выходу в финал премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».