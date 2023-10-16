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    Признание и Влияние

    Не ждите повышения ключевой ставки — предложите лучший финансовый сервис на Премию «Фонтанки» уже сейчас

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    Фото: canva.com
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    Уже 27 октября Центральный банк в очередной раз рассмотрит вопрос о том, повысить ключевую ставку или оставить на прежнем уровне. А предложить компанию в номинацию «Финансовый сервис года» можно уже сейчас, выдвинув своего номинанта на городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

    Чтобы это сделать, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться с помощью «ВКонтакте», Telegram, «Яндекса» или Google и в соответствующем окошке написать название компании, которую вы считаете достойной премии. Чем больше голосов номинант наберет, тем больше шансов попасть в ТОП-10 и выйти в финальное голосование.

    В этой номинации могут быть представлены любые организации, которые лучше всего обращаются с вашими финансами: банки, страховые и лизинговые компании, брокеры и управляющие компании — все, кто помогают сохранить, потратить, вложить и приумножить деньги. Конечно, у них должна быть соответствующая лицензия и работать они должны в соответствии с законом. Также они обязательно должны быть представлены в Санкт-Петербурге.

    Выдвижение номинантов продлится до 5 ноября.

    Помимо «Финансового сервиса года» в этом году мы выбираем лучшие компании еще по 9 номинациям — напишите и их. Каждый голос повышает шанс на победу и приближает к выходу в финал премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

    Фото: canva.com

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