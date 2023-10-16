Цифровой гид сориентирует туристов в Петербурге в соответствии с их интересами

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    Новый бесплатный интерактивный путеводитель по Петербургу и Ленинградской области запустила компания МТС. Его главная особенность — сервис составляет персональную подборку мест, которые стоит посетить, в зависимости от цели визита и его участников.

    Чтобы получить рекомендации, нужно пройти короткий тест, в котором ответить на вопросы, что больше интересует (развлечения, прогулки или культура), сколько людей участвует в поездке и есть ли среди них дети, на сколько дней планируется задержаться в Северной столице и были ли уже путешественники в городе раньше. На основании ответов будут предложены рекомендации мест для развлечений и отдыха.

    По данным аналитиков компании, Санкт-Петербург стал самым популярным направлением среди всех регионов страны. «Это неудивительно, хотя белые ночи давно позади, в городе на Неве и окрестностях есть, чем заняться осенью: погулять по Петропавловке, заглянуть в музей Железных дорог или Анненкирхе или отправиться изучать почти тысячелетние фрески в церкви XII века в Старой Ладоге», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук, отметив, что отдельного внимания заслуживает гастрономическая жизнь в Северной столице: здесь много заведений разных национальных кухонь, нестандартных баров.

    В путеводитель включено больше ста мест в Петербурге и окрестностях — от знакомых всех открыточных мест, например, Петропавловской крепости и Исаакиевского собора до тех музеев, парков, заведений, которые знакомы только местным жителям, например, Толстовский дом, дом Бенуа или фотостудия, где можно сделать снимки по технологии 1851 года.

    Путеводитель доступен бесплатно в интернете для всех желающих, а не только для абонентов мобильного оператора.

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