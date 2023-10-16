Цифровой гид сориентирует туристов в Петербурге в соответствии с их интересами

Новый бесплатный интерактивный путеводитель по Петербургу и Ленинградской области запустила компания МТС. Его главная особенность — сервис составляет персональную подборку мест, которые стоит посетить, в зависимости от цели визита и его участников.

Чтобы получить рекомендации, нужно пройти короткий тест, в котором ответить на вопросы, что больше интересует (развлечения, прогулки или культура), сколько людей участвует в поездке и есть ли среди них дети, на сколько дней планируется задержаться в Северной столице и были ли уже путешественники в городе раньше. На основании ответов будут предложены рекомендации мест для развлечений и отдыха.