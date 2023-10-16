    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Небольшая облачность, Дождь

    Ощущается как 3

    4 м/с, ю-з

    749мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.31eur102.55

    Пожар на колёсах. На Пулковском шоссе загорелся фуд-трак

    2033
    2 комментария

    Помощь пожарных потребовалась 16 октября в Московском районе Петербурга на парковке торгового центра, где торгуют едой, приготовленной на огне.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Пулковское шоссе, 23, вызвали в 10:48. Пламя вышло из-под контроля в фургончике с фаст-фудом. Тушить его выехали два расчёта.

    Случившееся обошлось без пострадавших. По данным ведомства, обгорела обстановка на площади в 10 квадратных метров. Возгорание быстро ликвидировали.

    По информации из открытых источников, на Пулковском шоссе, 23, расположен фуд-трак «Копчёные Кости». На момент выхода публикации дозвониться по указанному на сайте телефону не удалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарФудтракМЧС
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close