Пожар на колёсах. На Пулковском шоссе загорелся фуд-трак

Помощь пожарных потребовалась 16 октября в Московском районе Петербурга на парковке торгового центра, где торгуют едой, приготовленной на огне.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Пулковское шоссе, 23, вызвали в 10:48. Пламя вышло из-под контроля в фургончике с фаст-фудом. Тушить его выехали два расчёта.



Случившееся обошлось без пострадавших. По данным ведомства, обгорела обстановка на площади в 10 квадратных метров. Возгорание быстро ликвидировали.



По информации из открытых источников, на Пулковском шоссе, 23, расположен фуд-трак «Копчёные Кости». На момент выхода публикации дозвониться по указанному на сайте телефону не удалось.

