Жительница Подмосковья пожаловалась врачам на шумы и шевеления. Это всё тараканы в голове

С жалобами на шум и ощущения шевеления в левом ухе в больницу города Видное обратилась 40-летняя женщина. Оказалось, что в ее ухе находился живой таракан. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Насекомое достали при помощи микрохирургических ушных щипцов. Как именно таракан забрался в ухо — неизвестно. Жительница Московской области сейчас чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

«Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

