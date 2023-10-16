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    Жительница Подмосковья пожаловалась врачам на шумы и шевеления. Это всё тараканы в голове

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    С жалобами на шум и ощущения шевеления в левом ухе в больницу города Видное обратилась 40-летняя женщина. Оказалось, что в ее ухе находился живой таракан. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

    Фото: Минздрав Московской области
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    Насекомое достали при помощи микрохирургических ушных щипцов. Как именно таракан забрался в ухо — неизвестно. Жительница Московской области сейчас чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

    «Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

    Врачи не рекомендуют пытаются самостоятельно доставать инородные тела из уха, потому что так можно их пропихнуть еще дальше, добавили в пресс-службе ведомства.

    Фото: Минздрав Московской области

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