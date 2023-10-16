Синоптики зафиксировали рекорд в Петербурге в первой половине октября

«За последние пять дней в Санкт-Петербурге выпало еще 39 мм дождя, и теперь общее количество осадков за первую половину октября составляет 117,2 мм или 185 % от нормы», — сообщает синоптик.

Первая половина октября в Петербурге оказалась на редкость пасмурной. Из 15 дней дождливыми оказались 13. Об этом 16 октября рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Такое количество осадков, по его словам, является абсолютным рекордом для первой половины петербургского октября за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд (94,5 мм в 2003 году) превышен почти на 23 мм.

Сейчас на погоду в регионе влияет обширный циклон с центром над Кольским полуостровом, точнее его тыловая часть.

«Холодный воздух уже зашёл в наши районы, поэтому большого тепла уже не будет, хотя сегодня в Санкт-Петербурге еще градусов до +8 воздух прогреется», — отмечает Колесов.



Ветер еще свежий и западный, но поворачивает к северу и слабеет. Шторма на некоторое время закончились. Осадки в течение дня еще будут, но их тоже становится меньше.

