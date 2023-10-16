Синоптики зафиксировали рекорд в Петербурге в первой половине октября

Первая половина октября в Петербурге оказалась на редкость пасмурной. Из 15 дней дождливыми оказались 13. Об этом 16 октября рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«За последние пять дней в Санкт-Петербурге выпало еще 39 мм дождя, и теперь общее количество осадков за первую половину октября составляет 117,2 мм или 185 % от нормы», — сообщает синоптик.
Такое количество осадков, по его словам, является абсолютным рекордом для первой половины петербургского октября за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд (94,5 мм в 2003 году) превышен почти на 23 мм.
Сейчас на погоду в регионе влияет обширный циклон с центром над Кольским полуостровом, точнее его тыловая часть.
«Холодный воздух уже зашёл в наши районы, поэтому большого тепла уже не будет, хотя сегодня в Санкт-Петербурге еще градусов до +8 воздух прогреется», — отмечает Колесов.
Ветер еще свежий и западный, но поворачивает к северу и слабеет. Шторма на некоторое время закончились. Осадки в течение дня еще будут, но их тоже становится меньше.