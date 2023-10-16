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    Кинотеатр «Аврора» приглашает на показы-прогулки по Италии

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    1 комментарий

    18 октября в «Авроре» стартует новый образовательный проект «Культурная среда». Обещают тематические показы фильмов об искусстве и художниках, о важнейших музеях мира и о главных выставках последних лет. Все показы — вечерние, будут проходить по средам.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Первый цикл «Культурной среды» решили посвятить Италии и её самому прекрасному детищу — Возрождению. Программа откроется 18 октября фильмом «Собор Святого Петра и патриаршие базилики Рима». Здесь зритель виртуально посетит четыре главные римские базилики и узнает историю их строительства, проследит их судьбу на протяжении столетий и увидит шедевры, что хранятся в их стенах. Образы на экране сопроводят комментарии архитекторов, искусствоведов и историков.

    Следующие фильмы расскажут о великих художниках итальянского Возрождения: о Боттичелли, Рафаэле, Леонардо и Тинторетто, а также о главных культурных символах страны: соборе Святого Петра в Риме, галерее Уффици во Флоренции и засыпанных пеплом Помпеях.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Расписание показов цикла «Италия: города и гении» следующее:

    18 октября — «Собор Святого Петра и патриаршие базилики Рима» (6+)

    1 ноября — «Рафаэль» (12+)

    8 ноября — «Боттичелли. Инферно» (12+)

    15 ноября — «Тинторетто. Бунтарь в Венеции» (16+)

    22 ноября — «Леонардо. История гения» (6+)

    29 ноября — «Флоренция и галерея Уффици» (12+)

    6 декабря — «Помпеи. Город грехов» (18+)

    Все показы проходят в Большом зале и начинаются в 19:30. Подробности на сайте кинотеатра.

    Матвей Пирогов

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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    ИталияДокументальное кино
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    Комментарии 1

    pride16 Окт 2023 в 11:51
    Виллу на озере Комо мы уже смотрели и виллу Медведева тоже.
    +0−0
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