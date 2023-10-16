Умер экс-президент Финляндии, который родился в Выборге

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари ушел из жизни в возрасте 86 лет в Хельсинки рано утром 16 октября. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.

Ахтисаари — лауреат Нобелевской премии мира 2008 года. Он занимал пост главы государства в 1994–2000 годах, был десятым президентом Суоми. Затем он основал организацию по мирному посредничеству CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари и много работал как посредник на международных мирных переговорах, за что и был удостоен премии.

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в Выборге. В ходе советско-финской войны 1939–1940 годов его семья переехала в Куопио, а в 1952 году — в Оулу. В 1960 году он уехал в Карачи (Пакистан) и возглавил там школу физического воспитания. В 1963 году вернулся в Финляндию, в 1965 году стал сотрудником МИД Финляндии. В 1973 году назначен послом страны в Танзании, в 1975–1976 годах — посол в Замбии, Сомали и Мозамбике. В 1977–1981 годах — специальный представитель генсека ООН в Намибии. С 1978 года работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В марте 1989 года возглавил миссию ООН в Намибии, затем — деятельность ООН по преодолению последствий войны 1991 года в Ираке («Буря в пустыне»). В 1992–1993 годах возглавлял рабочую группу ООН по урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине. В 1994 году стал первым президентом Финляндии, избранным в ходе прямых всенародных президентских выборов. Во время его президентства страна вступила в Евросоюз.