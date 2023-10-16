Искусственный интеллект и кибербезопасность: импровизация в стиле джаз

Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





Искусственный интеллект сегодня — это не просто хайп, а универсальная прикладная технология, которую можно использовать практически во всех сферах бизнеса. И один из наиболее важных вопросов — как эту технологию защитить от злоумышленников. Именно на него отвечали участники форума по информационной безопасности и ИТ GIS DAYS 2023.

Традиционно форум проходил в течение трех дней и охватил три ключевые аудитории: специалистов по информационной безопасности, экспертов из IT и студентов профильных вузов. Также, по традиции, GIS DAYS проходил в двух городах — в Петербурге и Москве. В Северной столице ключевыми событиями стали Клуб IT-директоров и студенческий форум. День кибербезопасности в этом году провели в Москве, что позволило расширить очную аудиторию события. А значительно увеличить географию слушателей позволила онлайн-трансляция в соцсетях: более 860 тысяч человек из разных городов страны посмотрели выступления спикеров на тему искусственного интеллекта, кибербезопасности и различных аспектов, связанных с их применением в реальной экономике и работой в этих сферах.

Организатором форума шестой год подряд выступает «Газинформсервис». Эта компания, основанная в Санкт-Петербурге в 2004 году, — один из лидеров в сфере информационной безопасности в стране. В следующем году она отмечает 20-летний юбилей. Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора компании «Газинформсервис», открывая петербургский день форума, сказал: «Уже в шестой раз мы проводим GIS DAYS, и с каждым разом аудитория проекта становится больше, повестка тоже расширяется. В этом году мы посвятили форум технологиям искусственного интеллекта, которые активно внедряются в работу самого разного бизнеса. Поэтому важно понять — как эту технологию защитить от злоумышленников. Тема импортозамещения, о которой говорили в прошлом году на GIS DAYS, также не исчерпана и остается актуальной».

С культурным подтекстом Петербургское происхождение компании определило то, что каждый год к деловой программе добавляется какая-то культурная «фишка». Так, один раз сам форум проходил в съемочном павильоне «Ленфильма», а в прошлом году в рамках GIS DAYS была организована выставка NFT-художника Василия Попова в Центральном музее связи имени Попова.

Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора компании «Газинформсервис» Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





В этом году культурная программа была посвящена джазу, что нашло отражение не только в светских мероприятиях, но и задало общую тематику форума, прошедшего под девизом «... весь этот CyberJazz». А музыканты стали участниками и деловой программы форума.

Ведь, в принципе, искусственный интеллект вполне можно сравнить с джазменом, который из известных мелодий и аккордов каждый раз создает уникальную импровизацию.

Грамотная защита Искусственный интеллект стал следующим шагом в цифровизации различных отраслей после автоматизации и роботизации. И сегодня эти технологии активно применяются в производстве, маркетинге, а также для противодействия киберугрозам: с помощью поведенческого анализа и предиктивной аналитики можно повысить эффективность обнаружения кибератак, сократить время реагирования и затраты на организацию безопасности.

При этом сохраняется потребность и в импортозамещении — как «железа», так и программного обеспечения. При этом последние полтора года процесс был экстремальным. «То, что другие страны делали 50 лет, нам приходится уложить в 1,5–2 года, — говорит Иван Рудианов учредитель, директор по развитию сервисной IT компании Qubit. — Хотя активно импортозамещение началось еще с 2016 года и даже раньше, когда появились ограничения по использованию зарубежного программного обеспечения и оборудования». На сегодняшний момент в реестре отечественного ПО более 17 тысяч продуктов, отметил эксперт. Однако основным заказчиком выступает госсектор, а коммерческие компании долгое время находились в выжидательной позиции, пока уход ряда западных вендоров не заставил их внимательнее присмотреться к российским разработкам.

Иван Рудианов учредитель, директор по развитию сервисной IT компании Qubit Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





Продолжая тему импортозамещения, Дмитрий Сивокоз, ведущий эксперт нефтегазовой отрасли компании Fplus, рассказал о создании отечественной платформы для искусственного интеллекта, которая позволит в реальном времени собирать и анализировать информацию, делать прогнозы относительно дальнейшего развития событий на производстве. В качестве примера он привел работу ТЭЦ, для которой каждая остановка стоит несколько тысяч долларов. Применение ИИ позволяет сократить количество остановок в два раза.

Важная задача ИИ в сфере информационной безопасности заключается в том, чтобы выявлять, классифицировать и анализировать паттерны в поведении пользователей и различных систем. Там, где обнаруживаются необычные паттерны, там и есть угроза проникновения, отметил Сергей Чатоян, главный специалист отдела технологий анализа «Газинформсервис». При этом ИИ может анализировать большой объем неструктурированных данных — многомерных и «зашумленных», — прогнозировать и диагностировать отказы, а также оценивать угрозы со стороны пользователей.



Сергей Чатоян, главный специалист отдела технологий анализа «Газинформсервис» Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





О роли искусственного интеллекта задумываются во всех сферах жизни. Джазовая тематика нашла отражение не только в девизе форума, но и в паблик-токе о роли применении ИИ в музыке и искусстве. Константин Хазанович, джазовый музыкант, отметил: главная задача искусственного интеллекта — описание того, что уже создано людьми. ИИ, по его словам, не творит в прямом смысле слова, а собирает новые конструкции из того, что уже существует и заложено в него.

«Искусственный интеллект необходим сегодня, чтобы отделить зерна от плевел, — подчеркнул Константин Хазанович. — Он поможет понять, кто на самом деле мастер, а кто лишь собирает фрагменты, определить грань между дилетантом и профессионалом». То есть ИИ может создавать произведения наравне с дилетантами, а настоящего творца отличает, прежде всего, эмоциональный интеллект.

Константин Хазанович, джазовый музыкант Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Константин Хазанович, джазовый музыкант Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Константин Хазанович, джазовый музыкант Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





Следующий вопрос — правовая охрана искусственного интеллекта. Юридических инструментов здесь пока явно недостаточно для такого сложного процесса, заметила Ярослава Горбунова, старший юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», патентный поверенный РФ. Например, сам код программ ИИ охраняется авторским правом, а на машинное обучение в России уже получено более 100 тыс. патентов — как на изобретение; регистрируются программы и базы данных, а названия платформ становятся товарными знаками.

Отдельный вопрос — авторское право на продукты, созданные искусственным интеллектом. Сейчас преобладает мнение, что ИИ — такой же инструмент, как допустим, кисть художника или текстовый редактор для писателя. т.е. авторские права на изображение или текст должен получить пользователь ИИ, который создает произведение. Но сейчас фактически эти объекты выведены из правовой охраны.

Что касается безопасности в свете ИИ, то тут тоже во многом решающее значение имеет человеческий фактор. Так, известен случай, когда в Нью-Йорке во время заседания суда одна из сторон сослалась на прецедент, которого в реальности не было — его «придумал» Chat GPT. В другом случае произошла утечка данных из компании, т.к. ее сотрудники использовали их, формулируя задание для нейросети.

Как подчеркнул Александр Дмитриев, эксперт по цифровой трансформации компании «Аквариус», чем больше источников данных и возможных «точек входа», тем больше среди них «опасных». И нейросети — один из таких источников. Поэтому сейчас кибербезопасность и выходит на первый план.

Будущее не за горами Студенческий форум, который проходил в Петербурге, дал возможность тем, кто только учится и начинает свою деятельность в сфере IT и ИБ, увидеть перспективы и варианты развития — и даже применить знания на практике.

Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Непосредственно во время форума в кооперации с ИТМО проходил студенческий CTF-батл (от английского Capture the Flag) — это соревнование, где участники решают задачи по кибербезопасности, находят уязвимости в программах и системах, опережая друг друга. В рамках форума CTF-чемпионат прошел очно, на старте соревновались 15 пар участников, из которых в ходе борьбы был выявлен единственный победитель.

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





Пока шли компьютерные бои, практики в сфере IT и информационной безопасности вдохновляли студенческую аудиторию мастер-классами. Например, эксперты компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и Дмитрий Овчинников рассказали, где черпать вдохновение для стартапов. Подсказка: в фильмах, комиксах, фантастических романах и даже в компьютерных играх. Например, первые мобильные телефоны появились в сериале «Стартрек» в 1966 году, а в «Терминаторе» показали боевые дроны, которые тогда еще не были созданы в реальности.

Эксперты компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и Дмитрий Овчинников Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сергей Носков, руководитель группы тестирования на проникновение «Газинформсервис», объяснил, какой цифровой след мы все оставляем, становясь пользователями различных соцсетей, клиентами банков или даже заказывая пиццу в службе доставки. Все это может узнать как работодатель, рассматривающий вашу кандидатуру при приеме на работу, так и некие злоумышленники для того, чтобы применять средства социальной инженерии, выманивать деньги или взламывать сети компании.

Сергей Носков, руководитель группы тестирования на проникновение «Газинформсервис» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В свою очередь, Галина Климонтова, начальник отдела дистанционного обучения НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр ИнфоТеКС», рассказала, что именно персональные данные чаще всего подвергаются атакам и похищаются злоумышленниками. Что касается данных компаний, то особенно актуальна эта тема стала в период пандемии коронавируса, когда множество сотрудников оказались на удаленной работе и использовали личные устройства, не входящие в защищенную сеть.

Важный вопрос для тех, кто сейчас обучается на IT-специальностях, — будущая карьера. Первыми своим опытом поделились молодые специалисты из компаний «Газинформсервис» и «Datagile». Пути, которыми они попали в инфобез, разные: кому-то посоветовали родители, кто-то изначально учился на соответствующей специальности в вузе, а кто-то вдохновился на прошлом форуме GIS DAYS, а теперь сам работает в компании.

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Результат, впрочем, один — интересная работа и достаточно хорошие перспективы карьерного роста. Вот основные тезисы — они могут помочь тем, кто еще думает, идти ли в IT и ИБ:

Любые знания, полученные в вузе, могут пригодиться на практике.

Если хочется работать во время учебы — нужно работать.

Нужно быть на общей волне с руководством компании.

Обязательно верить в себя. После молодых специалистов о рынке труда в IT-сфере рассказали представители компаний и эксперты в области карьеры. В первую очередь все говорят о том, что дефицит кадров по-прежнему есть. «Было бы удивительно, если бы его не было, — отметила Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом «Газинформсервис». — По оценкам Минцифры, всего в стране не хватает около 400 тыс. IT-специалистов. По другим данным, только в сфере информационной безопасности нужно еще около 100 тысяч сотрудников».

Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом «Газинформсервис» Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Фото: пресс-служба «Газинформсервис» Поделиться Поделиться





Зато нет проблем с набором студентов у вузов, которые обучают по IT-специальностям, — они наиболее популярны. Так, по словам Алексея Итина, начальника отдела организации приема ИТМО, на самые популярные направления проходной балл достигал 309 из 310 возможных. Но есть другая проблема: кто будет преподавать? Ведь квалифицированные и современные знания способны дать только практики, которые и так востребованы на основном месте работы. Решается этот вопрос коллаборациями с компаниями, которые открывают свои программы, берут студентов (особенно из магистратуры) на практики и стажировки — а это, опять же, большой бонус для студентов в плане дальнейшего трудоустройства. «Мы стремимся, чтобы наши выпускники выходили после вуза с уровнем middle и middle+», — добавил он.

Евгений Дорофеев, специалист отдела образования компании «Ред Софт», подтвердил: компания открывает кафедры в профильных вузах, предоставляет свое ПО для обучения и, таким образом, находит сотрудников и для себя. «Дефицит связан не с тем, что много людей, а с тем, что становится все больше возможностей для трудоустройства: пул вакансий и сфер, где требуются айтишники, все время растет», — подчеркнул он.

Обобщила данные по спросу и предложению рабочих мест именно в сфере информационной безопасности Екатерина Соловьева, руководитель регионального маркетинга hh.ru. По ее словам, всего сейчас на сайте представлено более 2000 вакансий в этой сфере, причем на одну вакансию приходится около 6,4 резюме — это средний уровень конкуренции, который выше, чем в целом по рынку труда. Чаще всего ищут специалистов с опытом работы от 1 до 6 лет, а самые высокие зарплаты предлагают (ничего неожиданного) в Москве и Санкт-Петербурге. При этом востребованы и начинающие специалисты, но у них зарплаты ожидаемо ниже. Поэтому Екатерина Соловьева рекомендовала всем учащимся зарабатывать стаж еще во время обучения — даже бесплатная стажировка прибавит очков в глазах будущего работодателя.

Крутой старт Еще одна новая традиция форума GIS DAYS — выбор лучшего IT-стартапа. Второй год подряд «Газинформсервис» совместно с редакцией «Делового Петербурга» проводит «Биржу IT-стартапов», собирая заявки со всей страны и выбирая из них лучшие предложения начинающих предпринимателей.

«В этом году мы приросли и по количеству участников — всего было 262 заявки из 49 городов страны, и по качеству — все они очень крутые», — отметил Николай Нашивочников, заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис».

Отбор продолжался 4 месяца, и в финал вышли пять компаний: сервис для разработки дизайна с помощью искусственного интеллекта VISON; платформа для управления корпоративным страховым портфелем AIINS — своеобразный «убер» в мире страхования; автоматизированная система выявления неправомерных операций на финансовых рынках ТАФС; облачная low-code платформа для быстрой разработки и исполнения бизнес-приложений CRAFT SYSTEMS; платформа для диагностики инсульта на базе искусственного интеллекта Invessel AI. Именно последний проект и стал победителем «Биржи IT-стартапов» в 2023 году и получил миллион рублей на развитие своего проекта.

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это испытание позволило нам поделиться нашей идеей и получить ценную обратную связь от экспертов в индустрии», — отметил основатель стартапа Денис Чегодаев.

Специальный приз от Школы стартапов «Сколково» получил проект для дизайнеров VISION.

Николай Нашивочников, в свою очередь, отметил: во всех стартапах, вышедших в финал, используется искусственный интеллект, что совпадает с заявленной темой форума этого года. И это также подтверждает, что именно ИИ — главный тренд нашего времени. Реклама, ООО «Газинформсервис». ИНН: 7838017968