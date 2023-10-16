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    Мультимедийная заметка

    Водители, которые решились. Как дальнобойщику начать свой бизнес

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    Фото: предоставлено ООО «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»
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    Многие дальнобойщики мечтают работать на своей фуре — и на себя. Но с какими трудностями придётся столкнуться? Чем работа на себя отличается от работы в найме? А главное — возможно ли это без миллионных вложений?

    Транспортно-логистическая группа «Монополия» представила документальный сериал «Бизнес категории Е» о простых дальнобойщиках, которые стали индивидуальными предпринимателями и начали собственный бизнес в грузоперевозках.

    Семь серий сняты за семь дней в жанре фильма-путешествия. Оператор проехал в кабине грузового автомобиля вместе с участником проекта от Азова до Санкт-Петербурга. Герои постоянно в дороге, останавливаются, чтобы загрузиться и выгрузиться, отдохнуть и заехать в сервис. В один из фильмов вошло даже небольшое ДТП.

    Автор: предоставлено ООО «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»

    Первая серия уже вышла. Она рассказывает о том, как войти в проект и получить грузовой автомобиль в собственность без вложений. А главное — реально ли это? Спойлер: да!

    Герои, которые решились на собственный бизнес в грузоперевозках, расскажут на протяжении целого сериала, что потребуется, чтобы стать индивидуальным предпринимателем, где брать заказы, каким будет доход и что делать в случае форс-мажорных ситуаций.

    В фильме поговорят и с представителями проекта «Монополия.Бизнес». Они объяснят экономику проекта: почему не потребуется личных вложений и через какое время сцепка (это тягач и прицеп) перейдет в собственность участников-предпринимателей.

    «Самые частые возражения, которые мы получаем о проекте «Монополия.Бизнес», связаны с недоверием. Людям кажется: если компания предоставляет автомобиль под выкуп без первоначального капитала, то он непременно будет в плохом техническом состоянии. Сериал призван разрушить эти стереотипы. Мы показали реальных начинающих предпринимателей с теми автомобилями, которые они получили в проекте», — рассказывает Алексей Бондарь, руководитель проекта «Монополия.Бизнес».

    ГК «Монополия» запустила проект «Монополия.Бизнес» в 2020 году. Сегодня его участниками стали более 600 человек. Ежемесячно компания передает в управление около 50 грузовых автомобилей, все они проходят обязательную сервисную подготовку. Желающих присоединиться гораздо больше, но пока компания ограничена техническими возможностями.

    Новые участники приезжают на очное обучение в петербургский офис компании. Им теперь предстоит вести финансовые и бухгалтерские вопросы, самостоятельно планировать график работы и загрузку фуры.

    «Мы помогаем участникам абсолютно на всех этапах, они могут обратиться к нам 24/7. Компания сама заинтересована, чтобы те, кто с нами работает, были финансово успешными, развивали бизнес и увеличивали количество транспортных средств. 10–15% индивидуальных предпринимателей проекта «Монополия.Бизнес» уже взяли вторые и даже третьи автомобили», — говорит Алексей Бондарь.

    Новые серии будут выходить каждую неделю на канале платформы Monopoly.Online.

    Договор аренды сцепки заключается с ООО «МФС», ОГРН 1187847228579

    ООО «МОНОПОЛИЯ. Онлайн», ИНН: 7810384750

    Фото: предоставлено ООО «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»

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